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Решение суда по импичменту премьера Южной Кореи могут вынести в марте - РИА Новости, 19.02.2025
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15:59 19.02.2025 (обновлено: 16:00 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/reshenie-2000323432.html
Решение суда по импичменту премьера Южной Кореи могут вынести в марте
Решение суда по импичменту премьера Южной Кореи могут вынести в марте - РИА Новости, 19.02.2025
Решение суда по импичменту премьера Южной Кореи могут вынести в марте
Решение суда по импичменту премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су может быть вынесено уже в марте, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:59:00+03:00
2025-02-19T16:00:00+03:00
в мире
южная корея
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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Решение суда по импичменту премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су может быть вынесено уже в марте, сообщило агентство Рёнхап. "Конституционный суд (Республики Корея - ред.) решил завершить прения сторон по делу об импичменте премьер-министра Хан Док Су спустя всего полтора часа после начала первого судебного заседания. Дата провозглашения решения сегодня не была определена, но в случае прохождения обычного пути, состоящего из совещания судей, принятия итогового решения, составления текста постановления и его оглашения, это, как ожидается, произойдет в течение марта", - пишет агентство. В ходе сегодняшнего судебного заседания Хан Док Су, ранее временно отстраненный от должности решением парламента из-за обвинений в попустительстве и поощрении введения незаконного военного положения, заявил, что не знал заранее о планах президента Юн Сок Ёля и приложил все усилия, чтобы убедить его повторно обдумать свое решение. Он также назвал свою договоренность с лидером правящей партии Хан Дон Хуном о совместном управлении государственными делами при фактическом самоустранении действующего президента лишь выражением готовности сотрудничества для "стабильного госуправления", а не нарушающей конституцию попыткой присвоить себе властные полномочия. По словам Хан Док Су, его решение не назначать новых судей конституционного суда, из-за чего этот орган был бы неправомочен выносить решение по импичменту президенту, было связано с его "глубокими опасениями" по поводу того, что выдвинутые кандидатуры не прошли фактического согласования между правящей партией и оппозицией, чего ранее никогда не случалось в южнокорейской истории. Премьер также заявил, что законодательные инициативы оппозиции о проведении специального расследования в отношении президента и его окружения "содержали в себе признаки противоречия конституции" и могли углубить раскол в обществе, что еще более осложнило бы защиту основ конституционного строя. Представители парламента, в свою очередь, отметили, что необходимость согласования законопроектов с правящей партией никак не прописана в конституции страны, и если бы не действия оппозиции по импичменту премьера, конституционный суд не мог бы сейчас нормально функционировать. Председатель парламентского комитета по законодательству и судебной деятельности Чон Чхон Нэ в своем выступлении подчеркнул, что Хан Док Су, который "как никто другой хорошо знал, что введение чрезвычайного военного положения является антиконституционным, незаконным действием по насильственному захвату власти", не предпринял никаких особых мер реагирования, кроме заявления о своем несогласии. Он также указал, что премьер-министр даже в случае исполнения им обязанностей президента все равно остается премьером, и не вправе злоупотреблять полномочиями, такими как вето законодательных инициатив, которыми, по мнению Чо Чхон Нэ, обладает только действующий президент.
https://ria.ru/20241214/koreya-1989187068.html
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в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Решение суда по импичменту премьера Южной Кореи могут вынести в марте

Рёнхап: решение по импичменту премьера Южной Кореи может быть вынесено в марте

© AP Photo / Lee Jin-manХан Док Су
Хан Док Су - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Хан Док Су. Архивное фото
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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Решение суда по импичменту премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су может быть вынесено уже в марте, сообщило агентство Рёнхап.
"Конституционный суд (Республики Корея - ред.) решил завершить прения сторон по делу об импичменте премьер-министра Хан Док Су спустя всего полтора часа после начала первого судебного заседания. Дата провозглашения решения сегодня не была определена, но в случае прохождения обычного пути, состоящего из совещания судей, принятия итогового решения, составления текста постановления и его оглашения, это, как ожидается, произойдет в течение марта", - пишет агентство.
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В ходе сегодняшнего судебного заседания Хан Док Су, ранее временно отстраненный от должности решением парламента из-за обвинений в попустительстве и поощрении введения незаконного военного положения, заявил, что не знал заранее о планах президента Юн Сок Ёля и приложил все усилия, чтобы убедить его повторно обдумать свое решение.
Он также назвал свою договоренность с лидером правящей партии Хан Дон Хуном о совместном управлении государственными делами при фактическом самоустранении действующего президента лишь выражением готовности сотрудничества для "стабильного госуправления", а не нарушающей конституцию попыткой присвоить себе властные полномочия.
По словам Хан Док Су, его решение не назначать новых судей конституционного суда, из-за чего этот орган был бы неправомочен выносить решение по импичменту президенту, было связано с его "глубокими опасениями" по поводу того, что выдвинутые кандидатуры не прошли фактического согласования между правящей партией и оппозицией, чего ранее никогда не случалось в южнокорейской истории. Премьер также заявил, что законодательные инициативы оппозиции о проведении специального расследования в отношении президента и его окружения "содержали в себе признаки противоречия конституции" и могли углубить раскол в обществе, что еще более осложнило бы защиту основ конституционного строя.
Представители парламента, в свою очередь, отметили, что необходимость согласования законопроектов с правящей партией никак не прописана в конституции страны, и если бы не действия оппозиции по импичменту премьера, конституционный суд не мог бы сейчас нормально функционировать.
Председатель парламентского комитета по законодательству и судебной деятельности Чон Чхон Нэ в своем выступлении подчеркнул, что Хан Док Су, который "как никто другой хорошо знал, что введение чрезвычайного военного положения является антиконституционным, незаконным действием по насильственному захвату власти", не предпринял никаких особых мер реагирования, кроме заявления о своем несогласии. Он также указал, что премьер-министр даже в случае исполнения им обязанностей президента все равно остается премьером, и не вправе злоупотреблять полномочиями, такими как вето законодательных инициатив, которыми, по мнению Чо Чхон Нэ, обладает только действующий президент.
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