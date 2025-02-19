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В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире

В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире - РИА Новости, 19.02.2025

В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире

Трехлетнего мальчика нашли одного в захламленной квартире в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:06:00+03:00

2025-02-19T12:06:00+03:00

2025-02-19T14:40:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Трехлетнего мальчика нашли одного в захламленной квартире в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Бдительные жители дома на Боровском шоссе увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а оттуда слышится детский плач. В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 года рождения. Ранее его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязательств. Ее местонахождение устанавливается", — говорится в релизе.Ребенка передали сотрудникам специализированного учреждения, сейчас он в безопасности.В Солнцевской межрайонной прокуратуре взяли ситуацию под контроль.

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва