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В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире - РИА Новости, 19.02.2025
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12:06 19.02.2025 (обновлено: 14:40 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/rebenok-2000252682.html
В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире
В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире - РИА Новости, 19.02.2025
В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире
Трехлетнего мальчика нашли одного в захламленной квартире в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:06:00+03:00
2025-02-19T14:40:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Трехлетнего мальчика нашли одного в захламленной квартире в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Бдительные жители дома на Боровском шоссе увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а оттуда слышится детский плач. В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 года рождения. Ранее его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязательств. Ее местонахождение устанавливается", — говорится в релизе.Ребенка передали сотрудникам специализированного учреждения, сейчас он в безопасности.В Солнцевской межрайонной прокуратуре взяли ситуацию под контроль.
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4.7
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве нашли трехлетнего ребенка в захламленной квартире

Прокуратура: трехлетнего мальчика нашли одного в захламленной квартире в Москве

© Фото : Прокуратура МосквыКвартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок
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Дзен
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Трехлетнего мальчика нашли одного в захламленной квартире в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Бдительные жители дома на Боровском шоссе увидели, что в одну из квартир открыта дверь, а оттуда слышится детский плач. В квартире, где был беспорядок, без присмотра взрослых, совершенно один, находился мальчик 2022 года рождения. Ранее его 36-летняя мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащие выполнение родительских обязательств. Ее местонахождение устанавливается", — говорится в релизе.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок
Ребенка передали сотрудникам специализированного учреждения, сейчас он в безопасности.
В Солнцевской межрайонной прокуратуре взяли ситуацию под контроль.
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира в Москве, где был найден трехлетний ребенок
 
ПроисшествияМосква
 
 
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