https://ria.ru/20250219/putin-2000345043.html

Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров

Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров - РИА Новости, 19.02.2025

Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:02:00+03:00

2025-02-19T17:02:00+03:00

2025-02-19T17:23:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

владимир путин

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна."Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины - ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна", - сказал глава государства журналистам.Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html

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