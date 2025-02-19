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Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров - РИА Новости, 19.02.2025
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:02:00+03:00
2025-02-19T17:02:00+03:00
2025-02-19T17:23:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна."Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины - ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна", - сказал глава государства журналистам.Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
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Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров
Путин назвал истерику Киева из-за неучастия в переговорах РФ и США неуместной