Рейтинг@Mail.ru
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 19.02.2025 (обновлено: 17:23 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000345043.html
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров - РИА Новости, 19.02.2025
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров
Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:02:00+03:00
2025-02-19T17:23:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна."Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины - ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна", - сказал глава государства журналистам.Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, владимир путин, украина
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Владимир Путин, Украина
Путин поставил Зеленского на место из-за его истерики после переговоров

Путин назвал истерику Киева из-за неучастия в переговорах РФ и США неуместной

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между РФ и США неуместна.
"Все подзабыли, наверное, а я напомню, что ровно через год, в феврале 2026 года, заканчивается действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Они что (представители Украины - ред.), хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Ну, наверное нет. Зачем истерить-то? Истерика неуместна", - сказал глава государства журналистам.
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы
Вчера, 17:01
 
РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала