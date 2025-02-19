https://ria.ru/20250219/putin-2000342060.html
Путин охарактеризовал отношения России и США
Путин охарактеризовал отношения России и США - РИА Новости, 19.02.2025
Путин охарактеризовал отношения России и США
РФ и США находятся в таком положении, что встречи за чашкой кофе недостаточно, сказал журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:54:00+03:00
2025-02-19T16:54:00+03:00
2025-02-19T17:32:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. РФ и США находятся в таком положении, что встречи за чашкой кофе недостаточно, сказал журналистам президент России Владимир Путин."Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем", - сказал Путин, говоря на тему встречи с президентом США Дональдом Трампом.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Владимир Путин, В мире
Путин охарактеризовал отношения России и США
Путин: отношения РФ и США таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно