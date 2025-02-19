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Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом - РИА Новости, 19.02.2025
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16:52 19.02.2025 (обновлено: 17:11 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000341419.html
Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом
Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом - РИА Новости, 19.02.2025
Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:52:00+03:00
2025-02-19T17:11:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
юрий ушаков
сша
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным."У нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел эту встречу провести, но повторю еще раз, нужно ее подготовить с тем, чтобы был результат", - сказал Путин журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html
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владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, юрий ушаков, сша, россия, украина
Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Юрий Ушаков, США, Россия, Украина
Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом

Путин назвал желание провести встречу с Трампом обоюдным

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным.
"У нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел эту встречу провести, но повторю еще раз, нужно ее подготовить с тем, чтобы был результат", - сказал Путин журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио заявил о важности работы дипмиссий для переговоров по Украине
18 февраля, 16:29
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Вчера, 11:42
 
Владимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеЮрий УшаковСШАРоссияУкраина
 
 
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