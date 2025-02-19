https://ria.ru/20250219/putin-2000341419.html

Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом

Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом - РИА Новости, 19.02.2025

Путин заявил об обоюдном желании провести встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:52:00+03:00

2025-02-19T16:52:00+03:00

2025-02-19T17:11:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

юрий ушаков

сша

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_0:100:2852:1705_1920x0_80_0_0_c3008f8bc2234c1e0c7e7f4525bf5e33.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что желание провести с главой США Дональдом Трампом встречу является обоюдным."У нас есть желание провести такую встречу, и я бы хотел эту встречу провести, но повторю еще раз, нужно ее подготовить с тем, чтобы был результат", - сказал Путин журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250218/rubio-2000095266.html

https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, юрий ушаков, сша, россия, украина