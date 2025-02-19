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Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
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16:52 19.02.2025 (обновлено: 17:15 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000341315.html
Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин
Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что лидер США Дональд Трамп начал получать объективную информацию. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:52:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лидер США Дональд Трамп начал получать объективную информацию."Когда он (Трамп - ред.) начал получать информацию - объективную информацию - он изменил свою позицию. Эта информация изменила его подход", - сказал глава государства журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250219/putin-2000340847.html
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владимир путин, дональд трамп
Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин

Путин: Трамп начал получать объективную информацию

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лидер США Дональд Трамп начал получать объективную информацию.
"Когда он (Трамп - ред.) начал получать информацию - объективную информацию - он изменил свою позицию. Эта информация изменила его подход", - сказал глава государства журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
дополняется ...
 
Владимир ПутинДональд Трамп
 
 
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