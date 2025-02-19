https://ria.ru/20250219/putin-2000341315.html

Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин

Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025

Трамп начал получать объективную информацию, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что лидер США Дональд Трамп начал получать объективную информацию. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:52:00+03:00

2025-02-19T16:52:00+03:00

2025-02-19T17:15:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что лидер США Дональд Трамп начал получать объективную информацию."Когда он (Трамп - ред.) начал получать информацию - объективную информацию - он изменил свою позицию. Эта информация изменила его подход", - сказал глава государства журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250219/putin-2000340847.html

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2025

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владимир путин, дональд трамп