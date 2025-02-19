https://ria.ru/20250219/prorochestvo-2000131186.html

"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны

"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны - РИА Новости, 19.02.2025

"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны

Она обладала даром целительства и прорицания. Бесплатно лечила всех – от простых людей до советских генсеков. Не брала денег за то, что открывала судьбу – кто... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T08:00:00+03:00

2025-02-19T08:00:00+03:00

россия

москва

сша

джуна давиташвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885276902_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a1e2e03fa326cdf8a64cf23f4e4615fd.jpg

Она обладала даром целительства и прорицания. Бесплатно лечила всех – от простых людей до советских генсеков. Не брала денег за то, что открывала судьбу – кто бы ни спросил. "За правду не платят", говорила Джуна Давиташвили. Свое главное пророчество она завещала озвучить после смерти. И, похоже, оно в точности сбывается.Советский неформатОреол таинственности окружал имя Джуны всю жизнь. Например, до сих пор неизвестно, когда именно родилась Евгения (так звали Джуну при рождении) Давиташвили: то ли в 1949-м, то в 1935-м.Однако одно было ясно сразу – у девочки необычный и уникальный дар. Она будто бы видела людей насквозь: могла точно описать, кто чем более, и как лечить недуг. Первым пациентом, рассказывала журналистам Джуна, был ее отец. Она вставала ногами на его спину, после чего тот на долгие годы забыл о мучительном радикулите.В 1980 году слухи о необычной девочке дошли до Москвы. Один из столичных высокопоставленных чиновников тайно пригласил Джуну для лечения своей тяжелобольной жены. После Давиташвили получила должность врача в ведомственной поликлинике. Видимо, лечение помогло.В 70-80-е годы прошлого века она была, пожалуй, наиболее известным советским экстрасенсом. Ходили слухи, что среди "клиентов" целительницы были очень значимые фигуры: отечественные и зарубежные актёры и режиссёры, певцы, представители богемы.Вскоре среди пациентов Джуны встречались такие имена, как Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Марчелло Мастроянни и Роберта де Ниро. Поговаривали даже, что к ее услугам несколько раз прибегал генсек Леонид Брежнев.Необычный дар целительницы изучали в специально созданной научной лаборатории. Вердикт экспертов гласил: у Джуны действительно были сверхспособности, связанные с ее энергетикой.Дар Джуны не ограничивался лишь целительством. Давиташвили могла также видела будущее – как отдельных людей, так и мира в целом. разумеется, в первую очередь ее волновала судьба ее собственной страны.Легендарная экстрасенс умерла почти десять лет назад, но успела поведать России и миру, чего ждать в будущем."Наша миссия"В своем предсмертном пророчестве Джуна предупреждала, что Россия погрузится в экономический кризис. "Вспомним советский дефицит", – говорила она.Правда виновниками пертурбаций станут не российские власти, а "недоброжелатели извне". "Им сильная Россия не нужна, – объясняла экстрасенс. – Они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить".Больше всего, рассказывала она, от экономического спада пострадают новоявленные богатеи – те, "кто привык грести". Простые же граждане, добавляла Джуна, – люди привычные: они "переживут, они верят в страну".Самого худшего (краха системы) удастся избежать. Власти сумеют провести важные реформы, которые сгладят негативное влияние палок в колеса из-за рубежа. В остальном материальная жизнь останется прежней."Главное – голода не будет. Это точно", – подытоживала Джуна.Кроме того, в своем последнем пророчестве Давиташвили рассказала, что в ближайшие десять лет "России придется отстаивать свои интересы". Быть может, даже силой."Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого-то делать нельзя. Но Россия напомнит", – считала Джуна.Говорить о мировой войне, продолжала она, не приходится. Глобальный мир удастся сохранить – пока Россия об этом помнит. "Мы призваны для этого… Это наша миссия на планете", – объясняла ясновидящая.Былое величиеПик кризисной ситуации для России придется на пятилетие с 2020-го по 2025-й. Но Джуна уточняла: напряженная ситуация – не всегда плохо; "это и время нового, а новое рождается в муках"."Это и возможность стать сильнее, – говорила она. – Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному".Остерегаться, считала Джуна, стоит лишь одного – ближайших соседей. Наступит время – они всеми силами постараются ослабить Россию."Но получится полностью наоборот, – предрекала она. – Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем. И то, что наше было, то нашим станет".Об отношениях с США Джуна говорила двояко. С одной стороны, "они – не наши; не по пути нам с ними". С другой, "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".Поэтому, заключала экстрасенс, отношения с Америкой, в целом останутся, выдержанными. Все будет зависеть от того, найдутся ли точки соприкосновения."Ничего фатального не произойдет. Это было бы сумасшествием – если такие гиганты столкнутся. Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", – уверяла Джуна.Если верить ее пророчеству, России суждено пережить сложный пятилетний этап. Предстоит "восстановить былое величие", "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему.

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, сша, джуна давиташвили