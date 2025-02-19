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"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны - РИА Новости, 19.02.2025
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"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны
"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны - РИА Новости, 19.02.2025
"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны
Она обладала даром целительства и прорицания. Бесплатно лечила всех – от простых людей до советских генсеков. Не брала денег за то, что открывала судьбу – кто... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T08:00:00+03:00
2025-02-19T08:00:00+03:00
россия
москва
сша
джуна давиташвили
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Она обладала даром целительства и прорицания. Бесплатно лечила всех – от простых людей до советских генсеков. Не брала денег за то, что открывала судьбу – кто бы ни спросил. "За правду не платят", говорила Джуна Давиташвили. Свое главное пророчество она завещала озвучить после смерти. И, похоже, оно в точности сбывается.Советский неформатОреол таинственности окружал имя Джуны всю жизнь. Например, до сих пор неизвестно, когда именно родилась Евгения (так звали Джуну при рождении) Давиташвили: то ли в 1949-м, то в 1935-м.Однако одно было ясно сразу – у девочки необычный и уникальный дар. Она будто бы видела людей насквозь: могла точно описать, кто чем более, и как лечить недуг. Первым пациентом, рассказывала журналистам Джуна, был ее отец. Она вставала ногами на его спину, после чего тот на долгие годы забыл о мучительном радикулите.В 1980 году слухи о необычной девочке дошли до Москвы. Один из столичных высокопоставленных чиновников тайно пригласил Джуну для лечения своей тяжелобольной жены. После Давиташвили получила должность врача в ведомственной поликлинике. Видимо, лечение помогло.В 70-80-е годы прошлого века она была, пожалуй, наиболее известным советским экстрасенсом. Ходили слухи, что среди "клиентов" целительницы были очень значимые фигуры: отечественные и зарубежные актёры и режиссёры, певцы, представители богемы.Вскоре среди пациентов Джуны встречались такие имена, как Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Марчелло Мастроянни и Роберта де Ниро. Поговаривали даже, что к ее услугам несколько раз прибегал генсек Леонид Брежнев.Необычный дар целительницы изучали в специально созданной научной лаборатории. Вердикт экспертов гласил: у Джуны действительно были сверхспособности, связанные с ее энергетикой.Дар Джуны не ограничивался лишь целительством. Давиташвили могла также видела будущее – как отдельных людей, так и мира в целом. разумеется, в первую очередь ее волновала судьба ее собственной страны.Легендарная экстрасенс умерла почти десять лет назад, но успела поведать России и миру, чего ждать в будущем."Наша миссия"В своем предсмертном пророчестве Джуна предупреждала, что Россия погрузится в экономический кризис. "Вспомним советский дефицит", – говорила она.Правда виновниками пертурбаций станут не российские власти, а "недоброжелатели извне". "Им сильная Россия не нужна, – объясняла экстрасенс. – Они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить".Больше всего, рассказывала она, от экономического спада пострадают новоявленные богатеи – те, "кто привык грести". Простые же граждане, добавляла Джуна, – люди привычные: они "переживут, они верят в страну".Самого худшего (краха системы) удастся избежать. Власти сумеют провести важные реформы, которые сгладят негативное влияние палок в колеса из-за рубежа. В остальном материальная жизнь останется прежней."Главное – голода не будет. Это точно", – подытоживала Джуна.Кроме того, в своем последнем пророчестве Давиташвили рассказала, что в ближайшие десять лет "России придется отстаивать свои интересы". Быть может, даже силой."Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого-то делать нельзя. Но Россия напомнит", – считала Джуна.Говорить о мировой войне, продолжала она, не приходится. Глобальный мир удастся сохранить – пока Россия об этом помнит. "Мы призваны для этого… Это наша миссия на планете", – объясняла ясновидящая.Былое величиеПик кризисной ситуации для России придется на пятилетие с 2020-го по 2025-й. Но Джуна уточняла: напряженная ситуация – не всегда плохо; "это и время нового, а новое рождается в муках"."Это и возможность стать сильнее, – говорила она. – Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному".Остерегаться, считала Джуна, стоит лишь одного – ближайших соседей. Наступит время – они всеми силами постараются ослабить Россию."Но получится полностью наоборот, – предрекала она. – Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем. И то, что наше было, то нашим станет".Об отношениях с США Джуна говорила двояко. С одной стороны, "они – не наши; не по пути нам с ними". С другой, "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".Поэтому, заключала экстрасенс, отношения с Америкой, в целом останутся, выдержанными. Все будет зависеть от того, найдутся ли точки соприкосновения."Ничего фатального не произойдет. Это было бы сумасшествием – если такие гиганты столкнутся. Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", – уверяла Джуна.Если верить ее пророчеству, России суждено пережить сложный пятилетний этап. Предстоит "восстановить былое величие", "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему.
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россия, москва, сша, джуна давиташвили
Россия, Москва, США, Джуна Давиташвили

"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИзвестный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве.
Известный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Известный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве.
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Она обладала даром целительства и прорицания. Бесплатно лечила всех – от простых людей до советских генсеков. Не брала денег за то, что открывала судьбу – кто бы ни спросил. "За правду не платят", говорила Джуна Давиташвили. Свое главное пророчество она завещала озвучить после смерти. И, похоже, оно в точности сбывается.

Советский неформат

Ореол таинственности окружал имя Джуны всю жизнь. Например, до сих пор неизвестно, когда именно родилась Евгения (так звали Джуну при рождении) Давиташвили: то ли в 1949-м, то в 1935-м.
Однако одно было ясно сразу – у девочки необычный и уникальный дар. Она будто бы видела людей насквозь: могла точно описать, кто чем более, и как лечить недуг. Первым пациентом, рассказывала журналистам Джуна, был ее отец. Она вставала ногами на его спину, после чего тот на долгие годы забыл о мучительном радикулите.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкДжуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала Огонек - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
В 1980 году слухи о необычной девочке дошли до Москвы. Один из столичных высокопоставленных чиновников тайно пригласил Джуну для лечения своей тяжелобольной жены. После Давиташвили получила должность врача в ведомственной поликлинике. Видимо, лечение помогло.
В 70-80-е годы прошлого века она была, пожалуй, наиболее известным советским экстрасенсом. Ходили слухи, что среди "клиентов" целительницы были очень значимые фигуры: отечественные и зарубежные актёры и режиссёры, певцы, представители богемы.
Вскоре среди пациентов Джуны встречались такие имена, как Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Марчелло Мастроянни и Роберта де Ниро. Поговаривали даже, что к ее услугам несколько раз прибегал генсек Леонид Брежнев.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВизит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в Республику Индию. Л.И.Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели
Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в Республику Индию. Л.И.Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в Республику Индию. Л.И.Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели
Необычный дар целительницы изучали в специально созданной научной лаборатории. Вердикт экспертов гласил: у Джуны действительно были сверхспособности, связанные с ее энергетикой.
Дар Джуны не ограничивался лишь целительством. Давиташвили могла также видела будущее – как отдельных людей, так и мира в целом. разумеется, в первую очередь ее волновала судьба ее собственной страны.
Легендарная экстрасенс умерла почти десять лет назад, но успела поведать России и миру, чего ждать в будущем.
© РИА НовостиЦены на продукты
Цены на продукты - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости
Цены на продукты

"Наша миссия"

В своем предсмертном пророчестве Джуна предупреждала, что Россия погрузится в экономический кризис. "Вспомним советский дефицит", – говорила она.
Правда виновниками пертурбаций станут не российские власти, а "недоброжелатели извне". "Им сильная Россия не нужна, – объясняла экстрасенс. – Они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить".
Больше всего, рассказывала она, от экономического спада пострадают новоявленные богатеи – те, "кто привык грести". Простые же граждане, добавляла Джуна, – люди привычные: они "переживут, они верят в страну".
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Самого худшего (краха системы) удастся избежать. Власти сумеют провести важные реформы, которые сгладят негативное влияние палок в колеса из-за рубежа. В остальном материальная жизнь останется прежней.
"Главное – голода не будет. Это точно", – подытоживала Джуна.
Кроме того, в своем последнем пророчестве Давиташвили рассказала, что в ближайшие десять лет "России придется отстаивать свои интересы". Быть может, даже силой.
"Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого-то делать нельзя. Но Россия напомнит", – считала Джуна.
Говорить о мировой войне, продолжала она, не приходится. Глобальный мир удастся сохранить – пока Россия об этом помнит. "Мы призваны для этого… Это наша миссия на планете", – объясняла ясновидящая.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasСнятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге

Былое величие

Пик кризисной ситуации для России придется на пятилетие с 2020-го по 2025-й. Но Джуна уточняла: напряженная ситуация – не всегда плохо; "это и время нового, а новое рождается в муках".
"Это и возможность стать сильнее, – говорила она. – Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному".
Остерегаться, считала Джуна, стоит лишь одного – ближайших соседей. Наступит время – они всеми силами постараются ослабить Россию.
"Но получится полностью наоборот, – предрекала она. – Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем. И то, что наше было, то нашим станет".
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПодписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов
Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов
Об отношениях с США Джуна говорила двояко. С одной стороны, "они – не наши; не по пути нам с ними". С другой, "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".
Поэтому, заключала экстрасенс, отношения с Америкой, в целом останутся, выдержанными. Все будет зависеть от того, найдутся ли точки соприкосновения.
"Ничего фатального не произойдет. Это было бы сумасшествием – если такие гиганты столкнутся. Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", – уверяла Джуна.
Если верить ее пророчеству, России суждено пережить сложный пятилетний этап. Предстоит "восстановить былое величие", "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДень воссоединения новых регионов с Россией
День воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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День воссоединения новых регионов с Россией
 
РоссияМоскваСШАДжуна Давиташвили
 
 
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