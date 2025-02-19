"Этого с Россией делать нельзя". Последнее пророчество Джуны
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИзвестный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве.
Известный экстрасенс, астролог, целитель и художник Джуна (Евгения Давиташвили) на открытии выставки своих работ в Москве.
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Она обладала даром целительства и прорицания. Бесплатно лечила всех – от простых людей до советских генсеков. Не брала денег за то, что открывала судьбу – кто бы ни спросил. "За правду не платят", говорила Джуна Давиташвили. Свое главное пророчество она завещала озвучить после смерти. И, похоже, оно в точности сбывается.
Советский неформат
Ореол таинственности окружал имя Джуны всю жизнь. Например, до сих пор неизвестно, когда именно родилась Евгения (так звали Джуну при рождении) Давиташвили: то ли в 1949-м, то в 1935-м.
Однако одно было ясно сразу – у девочки необычный и уникальный дар. Она будто бы видела людей насквозь: могла точно описать, кто чем более, и как лечить недуг. Первым пациентом, рассказывала журналистам Джуна, был ее отец. Она вставала ногами на его спину, после чего тот на долгие годы забыл о мучительном радикулите.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкДжуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
В 1980 году слухи о необычной девочке дошли до Москвы. Один из столичных высокопоставленных чиновников тайно пригласил Джуну для лечения своей тяжелобольной жены. После Давиташвили получила должность врача в ведомственной поликлинике. Видимо, лечение помогло.
В 70-80-е годы прошлого века она была, пожалуй, наиболее известным советским экстрасенсом. Ходили слухи, что среди "клиентов" целительницы были очень значимые фигуры: отечественные и зарубежные актёры и режиссёры, певцы, представители богемы.
Вскоре среди пациентов Джуны встречались такие имена, как Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Марчелло Мастроянни и Роберта де Ниро. Поговаривали даже, что к ее услугам несколько раз прибегал генсек Леонид Брежнев.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкВизит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в Республику Индию. Л.И.Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели
Визит Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева в Республику Индию. Л.И.Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели
Необычный дар целительницы изучали в специально созданной научной лаборатории. Вердикт экспертов гласил: у Джуны действительно были сверхспособности, связанные с ее энергетикой.
Дар Джуны не ограничивался лишь целительством. Давиташвили могла также видела будущее – как отдельных людей, так и мира в целом. разумеется, в первую очередь ее волновала судьба ее собственной страны.
Легендарная экстрасенс умерла почти десять лет назад, но успела поведать России и миру, чего ждать в будущем.
"Наша миссия"
В своем предсмертном пророчестве Джуна предупреждала, что Россия погрузится в экономический кризис. "Вспомним советский дефицит", – говорила она.
Правда виновниками пертурбаций станут не российские власти, а "недоброжелатели извне". "Им сильная Россия не нужна, – объясняла экстрасенс. – Они ее как огня боятся. И сделают все, чтобы ослабить".
Больше всего, рассказывала она, от экономического спада пострадают новоявленные богатеи – те, "кто привык грести". Простые же граждане, добавляла Джуна, – люди привычные: они "переживут, они верят в страну".
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Самого худшего (краха системы) удастся избежать. Власти сумеют провести важные реформы, которые сгладят негативное влияние палок в колеса из-за рубежа. В остальном материальная жизнь останется прежней.
"Главное – голода не будет. Это точно", – подытоживала Джуна.
Кроме того, в своем последнем пророчестве Давиташвили рассказала, что в ближайшие десять лет "России придется отстаивать свои интересы". Быть может, даже силой.
"Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого-то делать нельзя. Но Россия напомнит", – считала Джуна.
Говорить о мировой войне, продолжала она, не приходится. Глобальный мир удастся сохранить – пока Россия об этом помнит. "Мы призваны для этого… Это наша миссия на планете", – объясняла ясновидящая.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasСнятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге
Былое величие
Пик кризисной ситуации для России придется на пятилетие с 2020-го по 2025-й. Но Джуна уточняла: напряженная ситуация – не всегда плохо; "это и время нового, а новое рождается в муках".
"Это и возможность стать сильнее, – говорила она. – Величие куется тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному".
Остерегаться, считала Джуна, стоит лишь одного – ближайших соседей. Наступит время – они всеми силами постараются ослабить Россию.
"Но получится полностью наоборот, – предрекала она. – Постараются умалить нас. Но мы еще больше станем. И то, что наше было, то нашим станет".
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Об отношениях с США Джуна говорила двояко. С одной стороны, "они – не наши; не по пути нам с ними". С другой, "мощь двух держав так велика, что обеим лучше существовать в мире".
Поэтому, заключала экстрасенс, отношения с Америкой, в целом останутся, выдержанными. Все будет зависеть от того, найдутся ли точки соприкосновения.
"Ничего фатального не произойдет. Это было бы сумасшествием – если такие гиганты столкнутся. Если никто мешать не будет, они найдут общий язык", – уверяла Джуна.
Если верить ее пророчеству, России суждено пережить сложный пятилетний этап. Предстоит "восстановить былое величие", "вспомнить, кто мы есть", "к чему призваны свыше". Как только это произойдет, мир изменится к лучшему.
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