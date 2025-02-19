https://ria.ru/20250219/primore-2000309712.html
Жительница Приморья выудила у экс-сожителя деньги, прикинувшись беременной
Жительница Приморья выудила у экс-сожителя деньги, прикинувшись беременной - РИА Новости, 19.02.2025
Жительница Приморья выудила у экс-сожителя деньги, прикинувшись беременной
Жительница Приморья из мести солгала бывшему сожителю, что беременна, демонстрировала всем накладной живот и отправляла мужчине скачанные в интернете фото... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:24:00+03:00
2025-02-19T15:24:00+03:00
2025-02-19T15:24:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Жительница Приморья из мести солгала бывшему сожителю, что беременна, демонстрировала всем накладной живот и отправляла мужчине скачанные в интернете фото ребенка, в итоге получив от "отца" 1 миллион рублей, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила краевая прокуратура. "Жительница села Хороль 1988 года рождения из чувства обиды за расставание сообщила бывшему сожителю, который убыл в морской рейс, что беременна. Женщина ходила с накладным животом, который демонстрировала общим знакомым и родственникам мужчины, заявила, что содержание младенца требует финансовой поддержки, а затем отправляла ему фото ребенка, которые скачала в интернете. Добросовестный "отец" перевел на содержание несуществующего ребенка почти 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Обман вскрылся, и правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере". В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мера пресечения для женщины не будет связана с изоляцией от общества. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что у фигурантки есть двое детей от разных мужчин.
https://ria.ru/20230519/mladenets-1872981809.html
https://ria.ru/20250214/rebenok-1999288604.html
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происшествия
Жительница Приморья выудила у экс-сожителя деньги, прикинувшись беременной
Жительница Приморья выудила у экс-сожителя млн рублей, прикинувшись беременной
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости.
Жительница Приморья из мести солгала бывшему сожителю, что беременна, демонстрировала всем накладной живот и отправляла мужчине скачанные в интернете фото ребенка, в итоге получив от "отца" 1 миллион рублей, возбуждено дело о мошенничестве, сообщила краевая прокуратура
.
"Жительница села Хороль 1988 года рождения из чувства обиды за расставание сообщила бывшему сожителю, который убыл в морской рейс, что беременна. Женщина ходила с накладным животом, который демонстрировала общим знакомым и родственникам мужчины, заявила, что содержание младенца требует финансовой поддержки, а затем отправляла ему фото ребенка, которые скачала в интернете. Добросовестный "отец" перевел на содержание несуществующего ребенка почти 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
Обман вскрылся, и правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в крупном размере".
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что мера пресечения для женщины не будет связана с изоляцией от общества.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что у фигурантки есть двое детей от разных мужчин.