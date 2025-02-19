https://ria.ru/20250219/prazdnik-2000036245.html

19 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 19 февраля в России и в мире по календарю

19 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

19 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День орнитолога, Всемирный день защиты морских млекопитающих, а православные... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T06:00:00+03:00

2025-02-19T06:00:00+03:00

2025-02-19T06:00:00+03:00

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. 19 февраля 2025 года в России и в мире отмечается сразу несколько праздников: День орнитолога, Всемирный день защиты морских млекопитающих, а православные вспоминают о святом Вуколе. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный; что можно делать по народным приметам, памятные даты в истории и именины - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииСегодня орнитологи нашей страны принимают поздравления с профессиональным праздником, православные христиане продолжают отмечать Попразднство Сретения Господня, а в народе в этот день ожидали отела коров.Профессиональный праздник19 февраля в нашей стране отмечается День орнитолога. Орнитология в переводе с греческого языка - “наука о птицах”. Считается, что термин появился в XVI веке благодаря итальянскому натуралисту Улиссе Альдрованди. В нашей стране большой вклад в эту науку внесли С.А. Бутурлин, М.А. Мензбир, Л.Б. Бёме, В.Л. Бианки и другие.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня продолжают отмечать Попразднство Сретения Господня, а также вспоминают о:Прп. Вуко́ла, епископа Смирнского (ок. 100)Прпп. Варсоно́фия Великого и Иоа́нна Пророка (VI)свт. Фо́тия, патриарха Константинопольского (891)мцц. Дорофе́и, Христи́ны, Калли́сты и мч. Фео́фила (288–300)мч. Иулиа́на Эмесского (Емисского) (312)мц. Фа́всты (Фа́усты) и мчч. Евила́сия и Макси́ма (305–311)мцц. Ма́рфы, Мари́и и брата их прмч. Ликарио́на отрокаСщмч. Дими́трия Рождественского, пресвитера и мч. Анато́лия Рождественского (1921) сщмч. Васи́лия Надеждина, пресвитера (1930)сщмч. Алекса́ндра Телемакова, пресвитера (1938)Народный праздникСегодня христиане поминают святого Вукола - ученика апостола Иоанна Богослова. На Вукола Телятника (Жуколы) заботились о коровах. Считалось, что с этого дня начинается отел, и на свет появляются телята (жуколы). Хлев окуривали чабрецом, чтобы малыши рождались здоровыми, а молоко было вкусным. А еще после 12 удоев после отела, когда молоко коровы уже можно было употреблять в пищу, на нем готовили кашу, ставили в чашку с овсом, обкладывали сеном, поднимали три раза и приговаривали: “На сто бычков! На тысячу телушек”. Потом вся семья кашу съедала, сено отдавали корове, а пенку с каши - теленку.Какой сегодня праздник в мире19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих. Праздник был учрежден в 1986 году после введения моратория на добычу китов. Запрет действует и по сей день, китовый промысел разрешен только в научных целях и для аборигенных народов.Памятные даты в истории1594 - основан город Сургут.1651 - начало церковной реформы патриарха Никона.1800 - Наполеон Бонапарт объявил королевский дворец Тюильри своей официальной резиденцией.1855 - французский математик и астроном Урбен Леверье представил первую в мире карту погоды: прогноз для Европы на утро того же дня.1878 - американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф.1899 - основан Санкт-Петербургский политехнический институт.1921 - выход первого номера газеты “Труд”.1938 - закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция “Северный полюс-1”.1954 - принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР.1955 - открыто регулярное железнодорожное сообщение Москва - Берлин.1973 - первая катастрофа Ту-154 (66 погибших).2003 - Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своём уходе из большой политики.Кто родился 19 февраля из знаменитостей1473 - Николай Коперник (ум. 1543), польский астроном, математик, механик.1525 - Карл Клузиус (ум. 1609), нидерландский и французский ботаник.1741 - Фёдор Орлов (ум. 1796), российский военный и государственный деятель, один из знаменитых братьев Орловых.1869 - Ованес Туманян (ум. 1923), армянский писатель.1903 - Владислав Глинка (ум. 1983), советский историк и писатель.1931 - Алла Ларионова (ум. 2000), актриса театра и кино.1933 - Эльза Леждей (ум. 2001), актриса театра и кино.1945 - Юрий Антонов, советский и российский певец, композитор.1947 - Лев Рубинштейн, российский поэт, литературный критик.ИмениныИменины сегодня празднуют: Барбат, Конрад, Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дмитрий, Дорофея, Евиласий, Иван, Каллиста, Ликарион, Максим, Мария, Марфа, Севастиан, Силуан, Фавст, Фавста, Феофил, Фотий, Христина, Юлиан.

https://ria.ru/20250219/fevral-1911585840.html

https://ria.ru/20250219/tserkovnyy-1914410309.html

https://ria.ru/20240219/ptitsy-1928278988.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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