https://ria.ru/20250219/povestki-2000188595.html
Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток
Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток - РИА Новости, 19.02.2025
Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток
Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что Владимир Зеленский был... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T01:49:00+03:00
2025-02-19T01:49:00+03:00
2025-02-19T06:25:00+03:00
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владимир зеленский
илон маск
чей боуз
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что Владимир Зеленский был уклонистом от армии.Маск в соцсети X отреагировал на пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток. Маск оставил под сообщением два восклицательных знака. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000188149.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, чей боуз, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Илон Маск, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мюнхенская конференция по безопасности
Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток
Маск обратил внимание на то, что Зеленский четырежды уклонялся от повесток