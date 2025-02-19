https://ria.ru/20250219/povestki-2000188595.html

Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток

Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток - РИА Новости, 19.02.2025

Маск обратил внимание на то, что Зеленский уклонялся от повесток

Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что Владимир Зеленский был... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T01:49:00+03:00

2025-02-19T01:49:00+03:00

2025-02-19T06:25:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

илон маск

чей боуз

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, бизнесмен Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что Владимир Зеленский был уклонистом от армии.Маск в соцсети X отреагировал на пост ирландского журналиста Чея Боуза, процитировавшего слова экс-президента Украины Петра Порошенко* о том, что Зеленский четырежды уклонялся от получения повесток. Маск оставил под сообщением два восклицательных знака. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000188149.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, чей боуз, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мюнхенская конференция по безопасности