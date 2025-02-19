https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000377245.html

Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье

Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье - РИА Новости, 19.02.2025

Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье

Объем производства мясных полуфабрикатов в Московской области вырос за 2024 год на 4,6%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:32:00+03:00

2025-02-19T18:32:00+03:00

2025-02-19T18:32:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Московской области вырос за 2024 год на 4,6%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В ведомстве добавили, что объем производства мясных полуфабрикатов за год составил 325,3 тысячи тонн. В 2024 году предприятия региона выпустили более 13,7% от общего объема мясных полуфабрикатов в Центральном федеральном округе и 6,6% от общероссийского. Ранее в пресс-службе уточнили, что в Московской области за январь 2025 года купили свыше 1,7 тысячи тонн гречневой крупы. В день на территории Подмосковья покупали около 55 тонн данной крупы.

https://ria.ru/20250219/park-2000376916.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)