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Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье - РИА Новости, 19.02.2025
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Новости Подмосковья
 
18:32 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000377245.html
Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье
Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье - РИА Новости, 19.02.2025
Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье
Объем производства мясных полуфабрикатов в Московской области вырос за 2024 год на 4,6%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:32:00+03:00
2025-02-19T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Московской области вырос за 2024 год на 4,6%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В ведомстве добавили, что объем производства мясных полуфабрикатов за год составил 325,3 тысячи тонн. В 2024 году предприятия региона выпустили более 13,7% от общего объема мясных полуфабрикатов в Центральном федеральном округе и 6,6% от общероссийского. Ранее в пресс-службе уточнили, что в Московской области за январь 2025 года купили свыше 1,7 тысячи тонн гречневой крупы. В день на территории Подмосковья покупали около 55 тонн данной крупы.
https://ria.ru/20250219/park-2000376916.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье

Подмосковные предприятия увеличили выпуск мясных полуфабрикатов на 4,6% за год

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия ПодмосковьяПроизводство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье
Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
Производство мясных полуфабрикатов выросло на 4,6% за год в Подмосковье
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Объем производства мясных полуфабрикатов в Московской области вырос за 2024 год на 4,6%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В ведомстве добавили, что объем производства мясных полуфабрикатов за год составил 325,3 тысячи тонн.
Парк Сказка благоустроят в городском округе Протвино в 2025 году - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
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Вчера, 18:30
В 2024 году предприятия региона выпустили более 13,7% от общего объема мясных полуфабрикатов в Центральном федеральном округе и 6,6% от общероссийского.
Ранее в пресс-службе уточнили, что в Московской области за январь 2025 года купили свыше 1,7 тысячи тонн гречневой крупы. В день на территории Подмосковья покупали около 55 тонн данной крупы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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