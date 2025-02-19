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Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье
Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье - РИА Новости, 19.02.2025
Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства Подмосковья объявил о наборе сезонных лесных пожарных и других специалистов на период пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:11:00+03:00
2025-02-19T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья объявил о наборе сезонных лесных пожарных и других специалистов на период пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве уточнили, что специалистам могут предложить работу на 28 лесопожарных станциях, которые находятся на территории Подмосковья. Сейчас требуются 113 пожарных, которые могут работать как временно, так и постоянно. Как заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, каждый год во время подготовки к пожароопасному сезону ведомство усиливает группировку лесных пожарных и других специалистов, участвующих в организации работ по ликвидации возгораний. "Уже сейчас проводится активная кадровая работа, формируются списки, составляются графики обучения, ведь учитывая специфику работы, все лесные пожарные должны пройти подготовку перед тем, как приступить к своим обязанностям", – приводит пресс-служба ведомства слова Агулова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), пожарные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), пожарные
Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье
Набор сезонных лесных пожарных и других специалистов стартовал в Подмосковье
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья объявил о наборе сезонных лесных пожарных и других специалистов на период пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба ведомства.
В ведомстве уточнили, что специалистам могут предложить работу на 28 лесопожарных станциях, которые находятся на территории Подмосковья. Сейчас требуются 113 пожарных, которые могут работать как временно, так и постоянно.
Как заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, каждый год во время подготовки к пожароопасному сезону ведомство усиливает группировку лесных пожарных и других специалистов, участвующих в организации работ по ликвидации возгораний.
"Уже сейчас проводится активная кадровая работа, формируются списки, составляются графики обучения, ведь учитывая специфику работы, все лесные пожарные должны пройти подготовку перед тем, как приступить к своим обязанностям", – приводит пресс-служба ведомства слова Агулова.