https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000371060.html

Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье

Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье - РИА Новости, 19.02.2025

Набор сезонных лесных пожарных начался в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства Подмосковья объявил о наборе сезонных лесных пожарных и других специалистов на период пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T18:11:00+03:00

2025-02-19T18:11:00+03:00

2025-02-19T18:11:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

пожарные

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья объявил о наборе сезонных лесных пожарных и других специалистов на период пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве уточнили, что специалистам могут предложить работу на 28 лесопожарных станциях, которые находятся на территории Подмосковья. Сейчас требуются 113 пожарных, которые могут работать как временно, так и постоянно. Как заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, каждый год во время подготовки к пожароопасному сезону ведомство усиливает группировку лесных пожарных и других специалистов, участвующих в организации работ по ликвидации возгораний. "Уже сейчас проводится активная кадровая работа, формируются списки, составляются графики обучения, ведь учитывая специфику работы, все лесные пожарные должны пройти подготовку перед тем, как приступить к своим обязанностям", – приводит пресс-служба ведомства слова Агулова.

https://ria.ru/20250219/skver-2000317839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), пожарные