https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000362261.html

Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК

Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК - РИА Новости, 19.02.2025

Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК

Патриотическая акция "Наследники поколения победителей" пройдет в Московской области 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T17:34:00+03:00

2025-02-19T17:34:00+03:00

2025-02-19T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Патриотическая акция "Наследники поколения победителей" пройдет в Московской области 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В ведомстве отметили, что данная акция приурочена к Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным. По информации министерства, в мероприятиях примут участие свыше полутора тысяч учащихся образовательных организаций Московской области. В каждом округе Подмосковья пройдут тематические акции: показы спектаклей, литературно-музыкальные композиции, беседы, на которых расскажут о подвигах героев России. В рамках мероприятий в фойе домов культуры будут работать фотозоны с моментальной печатью фотографий, которые участники мероприятий смогут забрать с собой. Так, в Доме культуры имени Косякова в городском округе Шатура покажут музыкальную композицию "Завтра была война", ее посетят лицеисты города Рошаль. В Раменском городском округе во Дворце культуры "Сатурн" пройдет показ спектакля "Далекие близкие звезды", а в Дубне студенты техникума и учащиеся школ №№1, 5 и 10 увидят постановку "Блокадная новелла" во Дворце культуры "Октябрь".

https://ria.ru/20250219/samozanyatye-2000326280.html

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московская область (подмосковье), россия, шатура, дубна