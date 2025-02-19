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Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК - РИА Новости, 19.02.2025
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Новости Подмосковья
 
17:34 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000362261.html
Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК
Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК - РИА Новости, 19.02.2025
Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК
Патриотическая акция "Наследники поколения победителей" пройдет в Московской области 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T17:34:00+03:00
2025-02-19T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Патриотическая акция "Наследники поколения победителей" пройдет в Московской области 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. В ведомстве отметили, что данная акция приурочена к Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным. По информации министерства, в мероприятиях примут участие свыше полутора тысяч учащихся образовательных организаций Московской области. В каждом округе Подмосковья пройдут тематические акции: показы спектаклей, литературно-музыкальные композиции, беседы, на которых расскажут о подвигах героев России. В рамках мероприятий в фойе домов культуры будут работать фотозоны с моментальной печатью фотографий, которые участники мероприятий смогут забрать с собой. Так, в Доме культуры имени Косякова в городском округе Шатура покажут музыкальную композицию "Завтра была война", ее посетят лицеисты города Рошаль. В Раменском городском округе во Дворце культуры "Сатурн" пройдет показ спектакля "Далекие близкие звезды", а в Дубне студенты техникума и учащиеся школ №№1, 5 и 10 увидят постановку "Блокадная новелла" во Дворце культуры "Октябрь".
https://ria.ru/20250219/samozanyatye-2000326280.html
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московская область (подмосковье), россия, шатура, дубна
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Шатура, Дубна
Акция "Наследники поколения победителей" пройдет в подмосковных ДК

ДК Подмосковья проведут акцию "Наследники поколения победителей"

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Патриотическая акция "Наследники поколения победителей" пройдет в Московской области 24 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
В ведомстве отметили, что данная акция приурочена к Году защитника Отечества, объявленному президентом России Владимиром Путиным.
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По информации министерства, в мероприятиях примут участие свыше полутора тысяч учащихся образовательных организаций Московской области.
В каждом округе Подмосковья пройдут тематические акции: показы спектаклей, литературно-музыкальные композиции, беседы, на которых расскажут о подвигах героев России. В рамках мероприятий в фойе домов культуры будут работать фотозоны с моментальной печатью фотографий, которые участники мероприятий смогут забрать с собой.
Так, в Доме культуры имени Косякова в городском округе Шатура покажут музыкальную композицию "Завтра была война", ее посетят лицеисты города Рошаль. В Раменском городском округе во Дворце культуры "Сатурн" пройдет показ спектакля "Далекие близкие звезды", а в Дубне студенты техникума и учащиеся школ №№1, 5 и 10 увидят постановку "Блокадная новелла" во Дворце культуры "Октябрь".
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