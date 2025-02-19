https://ria.ru/20250219/petrbiryukov-2000218176.html

Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов

Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 19.02.2025

Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов

Специалисты комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:37:00+03:00

2025-02-19T09:37:00+03:00

2025-02-19T09:37:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Всего с 2011 года оборудовали 2128 подъемных платформ для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что платформы будут устанавливать во всех административных округах, больше всего - в Северо-Восточном - 44, Южном - 35, и Северо-Западном - 32. "В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется", - пояснил Бирюков. Он добавил, что если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

https://realty.ria.ru/20250219/pokrovka-2000212599.html

https://realty.ria.ru/20250218/lift-1999106778.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков