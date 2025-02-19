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Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 19.02.2025
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Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов
Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов - РИА Новости, 19.02.2025
Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов
Специалисты комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:37:00+03:00
2025-02-19T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Всего с 2011 года оборудовали 2128 подъемных платформ для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что платформы будут устанавливать во всех административных округах, больше всего - в Северо-Восточном - 44, Южном - 35, и Северо-Западном - 32. "В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется", - пояснил Бирюков. Он добавил, что если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов

Петр Бирюков: в жилых домах в Москве установят 250 подъемников для инвалидов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 250 подъемных платформ, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В этом году планируем установить 250 таких конструкций в подъездах жилых домов. Всего с 2011 года оборудовали 2128 подъемных платформ для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что платформы будут устанавливать во всех административных округах, больше всего - в Северо-Восточном - 44, Южном - 35, и Северо-Западном - 32.
"В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе "Интернет-приемная". Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется", - пояснил Бирюков.
Он добавил, что если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров. При отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа - компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
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