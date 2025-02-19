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В Петербурге водитель наехал на ребенка, которого мать везла на санках - РИА Новости, 19.02.2025
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12:17 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/peterburg-2000258105.html
В Петербурге водитель наехал на ребенка, которого мать везла на санках
В Петербурге водитель наехал на ребенка, которого мать везла на санках - РИА Новости, 19.02.2025
В Петербурге водитель наехал на ребенка, которого мать везла на санках
Водитель легкового автомобиля в Санкт-Петербурге наехал на 4-летнего ребенка, которого мать везла на санках, ребенок госпитализирован в состоянии средней... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T12:17:00+03:00
2025-02-19T12:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Санкт-Петербурге наехал на 4-летнего ребенка, которого мать везла на санках, ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло во вторник вечером на Рыбацком проспекте. "56-летний водитель Volkswagen Touareg в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на четырехлетнего мальчика, которого мать везла через дорогу на санках. В результате наезда ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2024 по 2025 год водитель автомобиля 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250113/vatrushka-1993473056.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге водитель наехал на ребенка, которого мать везла на санках

МВД: в Петербурге водитель наехал на ребенка, которого мать везла на санках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Санкт-Петербурге наехал на 4-летнего ребенка, которого мать везла на санках, ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло во вторник вечером на Рыбацком проспекте.
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"56-летний водитель Volkswagen Touareg в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на четырехлетнего мальчика, которого мать везла через дорогу на санках. В результате наезда ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2024 по 2025 год водитель автомобиля 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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