https://ria.ru/20250219/peskov-2000390568.html

Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США

Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025

Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США

Москве очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:32:00+03:00

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2025-02-19T19:32:00+03:00

россия

москва

сша

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москве очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000245135.html

россия

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сша

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россия, москва, сша, дмитрий песков, павел зарубин