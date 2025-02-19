https://ria.ru/20250219/peskov-2000390568.html
Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США
Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США - РИА Новости, 19.02.2025
Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США
Москве очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:32:00+03:00
2025-02-19T19:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москве очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тележурналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста."Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000245135.html
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россия, москва, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков оценил ситуацию с диалогом между Россией и США
Песков: в мире будут те, кому не понравится нормализовать диалог России и США