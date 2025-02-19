https://ria.ru/20250219/peskov-2000386393.html

От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков

От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2025

От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков

От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T19:17:00+03:00

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россия

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."От этого режима мы можем ждать все что угодно", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html

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2025

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россия, дмитрий песков, павел зарубин