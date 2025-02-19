https://ria.ru/20250219/peskov-2000386393.html
От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков
От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2025
От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков
От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T19:17:00+03:00
2025-02-19T19:17:00+03:00
2025-02-19T19:24:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."От этого режима мы можем ждать все что угодно", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000384413.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
От киевского режима можно ожидать чего угодно, заявил Песков
Песков: от киевского режима можно ждать все, что угодно