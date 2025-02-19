https://ria.ru/20250219/peskov-2000247172.html

Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой

Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой - РИА Новости, 19.02.2025

Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в восстановлении отношений с США сделан первый, но важный шаг, он также отметил деловой настрой на... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:47:00+03:00

2025-02-19T11:47:00+03:00

2025-02-19T11:55:00+03:00

сша

дмитрий песков

юрий ушаков

сергей лавров

ближний восток

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в восстановлении отношений с США сделан первый, но важный шаг, он также отметил деловой настрой на продолжение сотрудничества."Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося (диалога - ред.). Импульс очень хороший, настрой деловой, настроены на продолжение работы, дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков журналистам в среду.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html

сша

ближний восток

россия

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сша, дмитрий песков, юрий ушаков, сергей лавров, ближний восток, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде