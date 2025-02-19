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Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой - РИА Новости, 19.02.2025
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11:47 19.02.2025 (обновлено: 11:55 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000247172.html
Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой
Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой - РИА Новости, 19.02.2025
Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в восстановлении отношений с США сделан первый, но важный шаг, он также отметил деловой настрой на... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:47:00+03:00
2025-02-19T11:55:00+03:00
сша
дмитрий песков
юрий ушаков
сергей лавров
ближний восток
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в восстановлении отношений с США сделан первый, но важный шаг, он также отметил деловой настрой на продолжение сотрудничества."Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося (диалога - ред.). Импульс очень хороший, настрой деловой, настроены на продолжение работы, дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков журналистам в среду.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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сша, дмитрий песков, юрий ушаков, сергей лавров, ближний восток, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Ближний Восток, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Кремль охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой

Песков охарактеризовал настрой на продолжение переговоров с США как деловой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в восстановлении отношений с США сделан первый, но важный шаг, он также отметил деловой настрой на продолжение сотрудничества.
"Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося (диалога - ред.). Импульс очень хороший, настрой деловой, настроены на продолжение работы, дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков журналистам в среду.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
11:50
 
СШАДмитрий ПесковЮрий УшаковСергей ЛавровБлижний ВостокРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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