https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html

Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное

Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное - РИА Новости, 19.02.2025

Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное

Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:42:00+03:00

2025-02-19T11:42:00+03:00

2025-02-19T12:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

юрий ушаков

сша

ближний восток

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков отметил, что отношениям двух стран целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, им требуется реанимация, а затем реставрация."Сейчас находятся в плачевном состоянии", - добавил Песков.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.

https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html

россия

сша

ближний восток

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россия, дмитрий песков, юрий ушаков, сша, ближний восток, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде