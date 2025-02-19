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Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное - РИА Новости, 19.02.2025
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11:42 19.02.2025 (обновлено: 12:00 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000245860.html
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное - РИА Новости, 19.02.2025
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:42:00+03:00
2025-02-19T12:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
юрий ушаков
сша
ближний восток
сергей лавров
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков отметил, что отношениям двух стран целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, им требуется реанимация, а затем реставрация."Сейчас находятся в плачевном состоянии", - добавил Песков.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html
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россия
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россия, дмитрий песков, юрий ушаков, сша, ближний восток, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное

Песков: отношения России и США находятся в плачевном состоянии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков отметил, что отношениям двух стран целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, им требуется реанимация, а затем реставрация.
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
02:25
"Сейчас находятся в плачевном состоянии", - добавил Песков.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
11:50
 
РоссияДмитрий ПесковЮрий УшаковСШАБлижний ВостокСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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