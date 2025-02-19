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Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное - РИА Новости, 19.02.2025
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:42:00+03:00
2025-02-19T11:42:00+03:00
2025-02-19T12:00:00+03:00
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США сейчас находятся в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В разговоре с журналистами Песков отметил, что отношениям двух стран целенаправленно наносился вред предыдущей администрацией США, им требуется реанимация, а затем реставрация."Сейчас находятся в плачевном состоянии", - добавил Песков.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
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Россия, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, США, Ближний Восток, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков охарактеризовал состояние отношений России и США как плачевное
Песков: отношения России и США находятся в плачевном состоянии