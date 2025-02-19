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Песков отреагировал на слова Зеленского на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 19.02.2025
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11:31 19.02.2025 (обновлено: 12:35 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243194.html
Песков отреагировал на слова Зеленского на фоне переговоров России и США
Песков отреагировал на слова Зеленского на фоне переговоров России и США - РИА Новости, 19.02.2025
Песков отреагировал на слова Зеленского на фоне переговоров России и США
Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:31:00+03:00
2025-02-19T12:35:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
ближний восток
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима, тоже многое зависит. Здесь пока, вы видите, что Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию", - сказал Песков.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000211276.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, ближний восток
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Ближний Восток
Песков отреагировал на слова Зеленского на фоне переговоров России и США

Песков: Зеленский делает противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне переговоров США и РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Посмотрим, какая политическая воля у киевского режима, тоже многое зависит. Здесь пока, вы видите, что Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию", - сказал Песков.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах в том числе стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В ФРГ раскрыли, как Зеленский отреагировал на переговоры России и США
09:02
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеБлижний Восток
 
 
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