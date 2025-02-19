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Переговоры в России и США означают конец холодной войны, считает Яковенко - РИА Новости, 19.02.2025
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20:05 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000395257.html
Переговоры в России и США означают конец холодной войны, считает Яковенко
Переговоры в России и США означают конец холодной войны, считает Яковенко - РИА Новости, 19.02.2025
Переговоры в России и США означают конец холодной войны, считает Яковенко
Переговоры в Эр-Рияде означают не только начало нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, но и начало конца политики холодной войны со стороны США,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:05:00+03:00
2025-02-19T20:05:00+03:00
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сша
москва
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александр яковенко
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры в Эр-Рияде означают не только начало нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, но и начало конца политики холодной войны со стороны США, такое мнение выразил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Переговоры в Эр-Рияде обозначили не только начало процесса нормализации российско-американских отношений. Эта радикальная смена курса Вашингтона означает начало конца политики холодной войны. Он был отложен во времени из-за идеологической инерции Запада", - сказал Яковенко. Он добавил, что сегодня США выходят из "либерально-глобалистской системы координат". "Внутризападный конфликт образца довоенного периода возобновляется, но уже не в форме вооруженного противостояния. Ему на смену приходят экономика и идеология. Европейские элиты цепляются за отжившую идеологию как основание их легитимности. Первым тестом в данном отношении будут выборы в Германии", - считает Яковенко. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250215/yakovenko-1999564983.html
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в мире, сша, москва, вашингтон (штат), александр яковенко, сергей лавров
В мире, США, Москва, Вашингтон (штат), Александр Яковенко, Сергей Лавров
Переговоры в России и США означают конец холодной войны, считает Яковенко

Яковенко: переговоры в Эр-Рияде означают конец политики холодной войны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США на фоне логотипа НАТО
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры в Эр-Рияде означают не только начало нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, но и начало конца политики холодной войны со стороны США, такое мнение выразил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
«
"Переговоры в Эр-Рияде обозначили не только начало процесса нормализации российско-американских отношений. Эта радикальная смена курса Вашингтона означает начало конца политики холодной войны. Он был отложен во времени из-за идеологической инерции Запада", - сказал Яковенко.
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Он добавил, что сегодня США выходят из "либерально-глобалистской системы координат".
«
"Внутризападный конфликт образца довоенного периода возобновляется, но уже не в форме вооруженного противостояния. Ему на смену приходят экономика и идеология. Европейские элиты цепляются за отжившую идеологию как основание их легитимности. Первым тестом в данном отношении будут выборы в Германии", - считает Яковенко.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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