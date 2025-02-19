https://ria.ru/20250219/peregovory-2000340292.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:49:00+03:00
2025-02-19T16:49:00+03:00
2025-02-19T17:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной, заявил президент Владимир Путин."Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", — сказал он журналистам.Президент напомнил, что именно киевский режим отказался от диалога."Украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса", — сказал он.При этом переговоры с американской делегацией он оценил положительно и заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса по Украине