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Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 19.02.2025 (обновлено: 17:33 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000340292.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 19.02.2025
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин
Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:49:00+03:00
2025-02-19T17:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
дональд трамп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной, заявил президент Владимир Путин."Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", — сказал он журналистам.Президент напомнил, что именно киевский режим отказался от диалога."Украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса", — сказал он.При этом переговоры с американской делегацией он оценил положительно и заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Российский фонд прямых инвестиций, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США
Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, заявил Путин

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации с Украиной, заявил президент Владимир Путин.
"Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
Вчера, 08:00
Президент напомнил, что именно киевский режим отказался от диалога.
"Украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса", — сказал он.
При этом переговоры с американской делегацией он оценил положительно и заявил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США — помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковСША
 
 
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