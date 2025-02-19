Эксперт высказался о возможном участии ЕС в переговорах по Украине
Колунджич: ЕС дискредитировал себя в вопросе мирных переговоров по Украине
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз не интересен России и США в переговорах по Украине, он дискредитирован, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
"Теоретически ЕС мог бы – скажем так – сыграть важную роль. Однако, судя по реакции американской делегации и российской стороны, ЕС в настоящее время не играет никакой роли. И, вероятно, в ближайшем будущем его тоже не будут воспринимать как важного игрока. Особенно с точки зрения России Евросоюз и некоторые страны-члены ЕС дискредитировали себя в вопросе мирных переговоров", - сказал Колунджич.
Он напомнил, что в 2014 году политики ЕС обещали другой сценарий. "Но, как мы все знаем, события пошли по другому пути. И из предыдущих мирных переговоров мы тоже знаем, что политики ЕС вовсе не были честны и не выполнили своих обещаний. Таким образом, за последние годы ЕС сам устранился от переговорного процесса и тем самым дисквалифицировал себя", - пояснил собеседник агентства.
По его мнению, очевидно, что новый лидер США Дональд Трамп – с учетом того, что США взяли на себя главную роль в этом конфликте, выберет путь прямых переговоров. "В данный момент я не вижу ни возможности, ни, тем более, интереса у ведущих мировых держав – России и США – вовлекать ЕС в этот процесс", - отметил эксперт.
При этом он указал на то, что "если послушать официальные заявления отдельных европейских политиков – будь то из Брюсселя или других столиц, – создается впечатление, что они и сами не заинтересованы в активном участии в процессе". "Вместо этого они делают ставку скорее на продолжение конфликта и конфронтацию. Таким образом, именно эта позиция сейчас, похоже, преобладает в Европе", - заключил эксперт.
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