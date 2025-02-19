https://ria.ru/20250219/peregovory-2000248476.html

В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США

В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США - РИА Новости, 19.02.2025

В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США и заявил, что предстоит... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:52:00+03:00

2025-02-19T11:52:00+03:00

2025-02-19T11:54:00+03:00

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

россия

сша

москва

дмитрий песков

сергей лавров

юрий ушаков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США и заявил, что предстоит большая работа, первый шаг сделан."Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося. Импульс очень хороший, настрой деловой, настрой на продолжение работы. Дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков