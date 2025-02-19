Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 19.02.2025 (обновлено: 11:54 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000248476.html
В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США
В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США - РИА Новости, 19.02.2025
В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США и заявил, что предстоит... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:52:00+03:00
2025-02-19T11:54:00+03:00
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
сша
москва
дмитрий песков
сергей лавров
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000132827_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_5791bca49e204856a259addec2f17b25.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США и заявил, что предстоит большая работа, первый шаг сделан."Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося. Импульс очень хороший, настрой деловой, настрой на продолжение работы. Дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков журналистам.Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000247941.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000132827_280:0:1280:750_1920x0_80_0_0_2415bf68f28040ccfedf6d3a89e2a3ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша, москва, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков
Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США, Москва, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков
В Кремле призвали дождаться осязаемых результатов переговоров с США

Песков призвал дождаться осязаемых результатов переговоров с США

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться первых осязаемых результатов начала переговорного процесса РФ и США и заявил, что предстоит большая работа, первый шаг сделан.
"Предстоит большая работа, сделан первый важный шаг. Пока рано делать какие-то выводы из состоявшегося. Импульс очень хороший, настрой деловой, настрой на продолжение работы. Дождемся первых осязаемых результатов", - сказал Песков журналистам.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа
11:50
 
Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСШАМоскваДмитрий ПесковСергей ЛавровЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала