https://ria.ru/20250219/peregovory-2000198636.html

Текущие переговоры России и США не приведут к прорыву, заявил эксперт

Текущие переговоры России и США не приведут к прорыву, заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025

Текущие переговоры России и США не приведут к прорыву, заявил эксперт

Нынешний раунд переговоров РФ и США не приведет к прорыву, сторонам нужно время для возобновления взаимодействия после многих лет отсутствия контактов, заявил... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T05:45:00+03:00

2025-02-19T05:45:00+03:00

2025-02-19T05:45:00+03:00

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сша

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шос

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ПЕКИН, 19 фев – РИА Новости. Нынешний раунд переговоров РФ и США не приведет к прорыву, сторонам нужно время для возобновления взаимодействия после многих лет отсутствия контактов, заявил преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн, комментируя переговоры РФ и США в Эр-Рияде. "Возможно, что США могут достичь соглашения с Россией, а затем оказать давление на Европу и Украину, у которых мало козырей для торга", - заявил Цуй Хэн китайскому государственному изданию Global Times. Он отметил, что "отсутствие у ЕС достаточной дипломатической автономии и его разобщенность поставили его в слабое положение, и ему теперь придется столкнуться с последствиями". "Этот раунд переговоров вряд ли приведет к немедленному прорыву, поскольку обеим сторонам нужно время, чтобы возобновить взаимодействие после многих лет отсутствия контактов. Это лишь предварительный шаг", - считает аналитик. Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000183128.html

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