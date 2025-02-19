https://ria.ru/20250219/peregovory-2000190642.html

Переговоры России и США стали значительным "шагом вперед", заявил эксперт

Переговоры России и США стали значительным "шагом вперед", заявил эксперт - РИА Новости, 19.02.2025

Переговоры России и США стали значительным "шагом вперед", заявил эксперт

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде стали значительным "шагом вперед", присутствие на них европейских переговорщиков могло помешать прогрессу... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T02:34:00+03:00

2025-02-19T02:34:00+03:00

2025-02-19T02:43:00+03:00

в мире

россия

сша

эмма эшфорд

дональд трамп

сергей лавров

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде стали значительным "шагом вперед", присутствие на них европейских переговорщиков могло помешать прогрессу встречи, считает Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Стимсона. "Сам факт проведения этих переговоров - это значительный шаг вперед. Администрация (бывшего президента США Джо - ред.) Байдена в течение последних трех лет по большей части не желала начинать какие-либо переговоры с Россией... Администрация (президента США Дональда Трампа - ред.), вероятно, права в том, что присутствие в зале множества европейских партнеров означало бы слишком много голосов и затруднило бы любой прогресс", - заявила Эшфорд, её слова приводит агентство Рейтер. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Встреча в столице Саудовской Аравии прошла по поручению президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. На ней представители Москвы и Вашингтона обозначили круг тем, которые необходимо решить перед встречей глав государств. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000181553.html

https://ria.ru/20250218/shutki-2000176072.html

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в мире, россия, сша, эмма эшфорд, дональд трамп, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде