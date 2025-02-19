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Овчинский: павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 млн человек - РИА Новости, 19.02.2025
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11:00 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/ovchinskiy-2000186536.html
Овчинский: павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 млн человек
Овчинский: павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 млн человек - РИА Новости, 19.02.2025
Овчинский: павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 млн человек
С начала запуска павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили около 2,5 миллионов человек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:00:00+03:00
2025-02-19T11:00:00+03:00
владислав овчинский
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. С начала запуска павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили около 2,5 миллионов человек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Выставка "Макет Москвы" включен в состав Музейного города ВДНХ и, по словам министра, входит в тройку самых посещаемых локаций.Среди посетителей выставки были послы Азербайджана и Мьянмы, мэры городов Бразилии и Сербии, военные атташе из Индии и Белоруссии, другие высокопоставленные представители разных государств."В составе организованных групп выставку регулярно посещают школьники и студенты из образовательных учреждений страны. Для них проводят обзорные и тематические экскурсии в аудио- и видеоформате", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Он также уточнил, что сейчас в павильоне можно послушать семь экскурсий "Макет Москвы", "Макет Москвы. Детская", "Архитектурные стили и зодчие Москвы", "Пушкинская Москва", "Москва театральная", "Храмы Москвы" и "Москва в кино"."Макет Москвы" является основным экспонатом выставки. Он представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетители выставки смогут изучить архитектуру и планировку столицы, узнать что-то новое о местных зданиях, улицах и исторических достопримечательностях.
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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 млн человек

Овчинский: павильон "Макет Москвы" с начала работы посетили 2,5 млн человек

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. С начала запуска павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили около 2,5 миллионов человек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Выставка "Макет Москвы" включен в состав Музейного города ВДНХ и, по словам министра, входит в тройку самых посещаемых локаций.

Среди посетителей выставки были послы Азербайджана и Мьянмы, мэры городов Бразилии и Сербии, военные атташе из Индии и Белоруссии, другие высокопоставленные представители разных государств.

"В составе организованных групп выставку регулярно посещают школьники и студенты из образовательных учреждений страны. Для них проводят обзорные и тематические экскурсии в аудио- и видеоформате", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Он также уточнил, что сейчас в павильоне можно послушать семь экскурсий "Макет Москвы", "Макет Москвы. Детская", "Архитектурные стили и зодчие Москвы", "Пушкинская Москва", "Москва театральная", "Храмы Москвы" и "Москва в кино".

"Макет Москвы" является основным экспонатом выставки. Он представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетители выставки смогут изучить архитектуру и планировку столицы, узнать что-то новое о местных зданиях, улицах и исторических достопримечательностях.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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