Овчинский: павильон "Макет Москвы" посетили более 2,5 млн человек
Овчинский: павильон "Макет Москвы" с начала работы посетили 2,5 млн человек
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. С начала запуска павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили около 2,5 миллионов человек, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Выставка "Макет Москвы" включен в состав Музейного города ВДНХ и, по словам министра, входит в тройку самых посещаемых локаций.
Среди посетителей выставки были послы Азербайджана и Мьянмы, мэры городов Бразилии и Сербии, военные атташе из Индии и Белоруссии, другие высокопоставленные представители разных государств.
"В составе организованных групп выставку регулярно посещают школьники и студенты из образовательных учреждений страны. Для них проводят обзорные и тематические экскурсии в аудио- и видеоформате", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он также уточнил, что сейчас в павильоне можно послушать семь экскурсий "Макет Москвы", "Макет Москвы. Детская", "Архитектурные стили и зодчие Москвы", "Пушкинская Москва", "Москва театральная", "Храмы Москвы" и "Москва в кино".
"Макет Москвы" является основным экспонатом выставки. Он представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетители выставки смогут изучить архитектуру и планировку столицы, узнать что-то новое о местных зданиях, улицах и исторических достопримечательностях.
Выставка "Макет Москвы" включен в состав Музейного города ВДНХ и, по словам министра, входит в тройку самых посещаемых локаций.
Среди посетителей выставки были послы Азербайджана и Мьянмы, мэры городов Бразилии и Сербии, военные атташе из Индии и Белоруссии, другие высокопоставленные представители разных государств.
"В составе организованных групп выставку регулярно посещают школьники и студенты из образовательных учреждений страны. Для них проводят обзорные и тематические экскурсии в аудио- и видеоформате", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Он также уточнил, что сейчас в павильоне можно послушать семь экскурсий "Макет Москвы", "Макет Москвы. Детская", "Архитектурные стили и зодчие Москвы", "Пушкинская Москва", "Москва театральная", "Храмы Москвы" и "Москва в кино".
"Макет Москвы" является основным экспонатом выставки. Он представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетители выставки смогут изучить архитектуру и планировку столицы, узнать что-то новое о местных зданиях, улицах и исторических достопримечательностях.
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