https://ria.ru/20250219/ovchinskiy-2000186017.html
Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации
Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации - РИА Новости, 19.02.2025
Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации
В районе Внуково в Новой Москве освободили участок, где будут построены новые жилые дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T09:00:00+03:00
2025-02-19T09:00:00+03:00
2025-02-19T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В районе Внуково в Новой Москве освободили участок, где будут построены новые жилые дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Речь идет о площадке на улице Труда, где ранее расселили и снесли четыре дома."Ожидается, что общая площадь квартир в новом жилом комплексе по реновации составит примерно 16 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить квартиры около 500 москвичам", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, первые этажи домов будут нежилыми, там разместят магазины, пункты выдачи заказов, детские центры и социально-бытовые объекты.Программа реновации в Москве длится с августа 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20250218/ovchinskiy-1999901683.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации
Овчинский: во Внукове освободили площадку для строительства домов по реновации
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В районе Внуково в Новой Москве освободили участок, где будут построены новые жилые дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Речь идет о площадке на улице Труда, где ранее расселили и снесли четыре дома.
"Ожидается, что общая площадь квартир в новом жилом комплексе по реновации составит примерно 16 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить квартиры около 500 москвичам", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как отметил министр, первые этажи домов будут нежилыми, там разместят магазины, пункты выдачи заказов, детские центры и социально-бытовые объекты.
Программа реновации в Москве длится с августа 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около 1 миллиона человек.