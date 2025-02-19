https://ria.ru/20250219/ovchinskiy-2000186017.html

Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации

Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации - РИА Новости, 19.02.2025

Овчинский: во Внукове освободили участок для домов по программе реновации

В районе Внуково в Новой Москве освободили участок, где будут построены новые жилые дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:00:00+03:00

2025-02-19T09:00:00+03:00

2025-02-19T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В районе Внуково в Новой Москве освободили участок, где будут построены новые жилые дома в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Речь идет о площадке на улице Труда, где ранее расселили и снесли четыре дома."Ожидается, что общая площадь квартир в новом жилом комплексе по реновации составит примерно 16 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить квартиры около 500 москвичам", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как отметил министр, первые этажи домов будут нежилыми, там разместят магазины, пункты выдачи заказов, детские центры и социально-бытовые объекты.Программа реновации в Москве длится с августа 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около 1 миллиона человек.

https://ria.ru/20250218/ovchinskiy-1999901683.html

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