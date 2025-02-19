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Орбан сообщил о требовании ЕС 500 миллионов евро от Венгрии для Украины
Орбан сообщил о требовании ЕС 500 миллионов евро от Венгрии для Украины - РИА Новости, 19.02.2025
Орбан сообщил о требовании ЕС 500 миллионов евро от Венгрии для Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:21:00+03:00
2025-02-19T13:21:00+03:00
2025-02-19T14:12:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании правящей фракции Фидес сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США, Венгрию хотят принудить к выплате Киеву 500 миллионов евро в год, но об этом не может быть речи, сообщила газета Magyar Nemzet.По данным издания, глава венгерского правительства подчеркнул, что "об этом не может быть и речи", поскольку Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС".
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венгрия, украина, евросоюз, в мире, виктор орбан, сша, санкции в отношении россии
Венгрия, Украина, Евросоюз, В мире, Виктор Орбан, США, Санкции в отношении России
Орбан сообщил о требовании ЕС 500 миллионов евро от Венгрии для Украины
Орбан сообщил о требовании ЕС Венгрии выплатить 500 миллионов евро для Украины