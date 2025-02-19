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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 19.02.2025
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:36:00+03:00
2025-02-19T14:36:00+03:00
2025-02-19T15:20:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области объявили авиационную опасность
На территории Херсонской области объявили авиационную опасность