https://ria.ru/20250219/onlayn-inkassatsiya-1999847236.html

Онлайн-инкассация: как новый сервис экономит бизнесу время и деньги

Онлайн-инкассация: как новый сервис экономит бизнесу время и деньги - РИА Новости, 19.02.2025

Онлайн-инкассация: как новый сервис экономит бизнесу время и деньги

Оплата банковской картой офлайн и онлайн, через приложение клиент-банк, с помощью кьюар-кода, мобильных платежных систем, СБП... Набор современных удобных... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:37:00+03:00

2025-02-19T13:37:00+03:00

2025-02-19T13:37:00+03:00

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Оплата банковской картой офлайн и онлайн, через приложение клиент-банк, с помощью кьюар-кода, мобильных платежных систем, СБП... Набор современных удобных способов расплатиться за покупки продолжает расти. На протяжении последних лет торговля и банки наблюдают значительное снижение доли наличных в розничных расчетах. Тем не менее, "живые деньги" никуда не исчезли и, по прогнозам финансовых аналитиков, сохранят позиции одного из основных платежных средств, в частности, в сфере розничной торговли товарами повседневного спроса. Похоже, наличные останутся, даже когда исчезнут пластиковые карты, уступив место новым цифровым инструментам. Но что в этих условиях делать торговле, уже привыкшей к тому, что цифровая трансформация резко ускорила оборачиваемость денег? О современном способе онлайн-инкассации наличной выручки РИА Новости рассказали первый вице-президент Газпромбанка Андрей Королев и руководитель казначейства АО "ВкусВилл" Яна Черниговцева:- Само понятие "онлайн-инкассация" для непосвященных звучит не совсем привычно: как это вообще возможно – перемещать наличные онлайн? Андрей, расскажите, пожалуйста, когда у нас в России появилась такая услуга и как это работает?А.К.: Автоматизированная депозитная машина (АДМ) – это ноу-хау для мгновенного перевода бумажных денег на расчетный счет в банке. По сути это мини-банкомат у вас под столом или в кассовой зоне, в который можно вносить наличные. Примечательно, что российская АДМ была изобретена и запатентована уже в 2016 году. При наличии определенной вариативности в плане производителей мы в Газпромбанке выбрали АДМ от российского разработчика. Это полностью импортонезависимое решение себя оправдало. Можно сказать, мы начали создавать российскую историю принципиально нового продукта. Сервис включает в себя несколько этапов. Сначала мы устанавливаем в торговой точке или офисе клиента компактное устройство для приема, проверки и хранения наличных денег. Кассир в любое удобное время и сколько угодно раз в течение дня вносит в устройство наличные, и они сразу зачисляются на расчетный счет компании. Далее банк удаленно контролирует заполненность АДМ и обеспечивает инкассацию, когда это необходимо, при этом оптимизируя затраченные ресурсы, поскольку данная операция не привязана к окончанию рабочего дня. Да, инкассаторы по-прежнему нужны, но количество заездов сокращается в 5-10 раз в зависимости от оборота торговой точки.Важный момент – кто отвечает за средства и на каком этапе. Как только сотрудник внес наличные в АДМ, его ответственность за них закончилась. Это важное преимущество перед традиционными способами работы с наличным оборотом (классическая инкассация или внесение выручки на счет через банкомат), ведь теперь сотрудники тратят значительно меньше времени и сил на инкассацию. При онлайн-инкассации кассиру нужно только внести наличные средства в устройство, получить чек и больше ничего. Когда на точку приезжает инкассатор, кассиру даже не обязательно с ним взаимодействовать.- Помимо удобства, какие операционные выгоды бизнес получает, используя сервис онлайн-инкассации?А.К.: Зачисление средств онлайн выгодно компаниям. Когда деньги на счете, их можно эффективно использовать, снижается риск кассовых разрывов, можно размещать средства в депозиты или погашать овердрафт. АДМ – это фактически отделение банка в магазине.- Яна, "ВкусВилл" зарекомендовал себя как технологичная компания, внедряющая инновационные решения и сервисы. Расскажите, почему вы решили перейти на онлайн-инкассацию?Я.Ч.: На онлайн-инкассацию мы перешли в 2019 году, когда она только начала развиваться, установив АДМ "на пробу" у одного из перевозчиков. Сейчас эти и вновь размещенные машины принадлежат банку, но на нас как клиенте это никак не отразилось: ни физически, ни логистически. АДМ стоят на прежнем месте, поменялись лишь программные настройки и сопутствующий документооборот.Оглядываясь назад, могу с уверенностью подтвердить, что мы не прогадали. В последние годы классическая инкассация переживает настоящий кризис: уход с рынка крупных инкассаторских компаний, значительный рост нагрузки на инфраструктуру перевозки наличных денег, нехватка людей, сокращение количества бронированных машин, и как следствие, увеличение тарифов в несколько раз.В онлайн-инкассации мы видим только плюсы: она выгоднее классической ежедневной инкассации в 1,5-2 раза, выручка мгновенно зачисляется на счет, и мы можем этими средствами пользоваться. Мы больше не привязаны к графику заездов инкассаторов, а сотрудникам не нужно вручную обрабатывать наличность и тратить время на заполнение документов. Персонал мы обучили быстро: внести деньги в АДМ даже проще, чем в банкомат. Проблем у новых сотрудников также не возникает.- Можете ли рассказать, как в ваших магазинах организована работа с депозитными машинами: как часто вносятся деньги, кто и где это делает? Кто определяет режим инкассации и нужно ли сотруднику магазина контролировать выемку?Я.Ч.: Инкассация депозитной машины полностью на стороне банка, нас она уже не интересует, так как деньги уже зачислены на наш счет. Как только наличные попали в устройство, сотрудники могут о них не беспокоиться – они под защитой банка. Кроме того, АДМ включает в себя функцию проверки подлинности банкнот. При классической же инкассации процесс занимал много времени: пересчитать, проверить и упаковать наличность, встретить инкассаторов и проверить удостоверения, заполнить и подписать документы. На сотрудниках лежала большая ответственность за наличные, они отвлекались на непрофильные задачи и нервничали. Онлайн-инкассация полностью освободила их от этого. Мы во "ВкусВилл" стараемся создать теплую и доброжелательную атмосферу, поэтому нам важно, чтобы сотрудники были в хорошем настроении и могли полноценно оказывать помощь нашим покупателям.- Андрей, снова вопросы к вам. Преимущества онлайн-инкассации для компаний с большим оборотом понятны. А могут ли небольшие компании подключиться к этой услуге или для них это слишком дорого? В каких сегментах рынка сервис может найти применение?А.К.: Перейти на онлайн-инкассацию может компания любого масштаба вне зависимости от оборотов или размеров выручки. Сфера деятельности при этом не имеет значения: магазины, аптеки, химчистки, мастерские – любые предприятия торговли и сервиса. Если вы принимаете наличные за товары и услуги, онлайн-инкассация будет для вас актуальна. Мы подключаем и холдинги из топ-50 ритейлеров федерального масштаба, и ИП "на районе". Депозитную машину можно купить или арендовать у банка, в этом нет принципиальной разницы.- Можете ли оценить долю торговых точек, которые уже используют онлайн-инкассацию? Будет ли она расти? В каких направлениях будет идти дальнейшее развитие технологии и сервиса в целом?А.К.: Всего в России около миллиона торгово-сервисных предприятий, из них потенциально нуждаются в онлайн-инкассации примерно 600 тысяч. Поскольку онлайн-инкассация сейчас гораздо выгоднее и удобнее "классики", число точек с АДМ будет только расти. Наличные деньги в обозримом будущем не уйдут из оборота, и в отличие от тех же пластиковых карт и различных цифровых платежных инструментов, будут оставаться одним из самых безопасных и надежных способов оплаты товаров и услуг в любом уголке России.- Яна, как переход на онлайн-инкассацию повлиял на другие процессы во "ВкусВилл" и какие планы у компании на ближайшее будущее?Я.Ч.: Переход на онлайн-инкассацию ускорил технологический рост компании. Мы всегда ставили себе высокую планку, а теперь еще пристальнее следим за современными сервисами. Цифровизация – один из ключевых векторов развития нашей компании, и речь не только о сокращении издержек и оптимизации процессов. Технологичность помогает нам сохранять стабильность и способствует развитию бизнеса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вкусвилл, газпромбанк, интервью, экономика, технологии, финтех