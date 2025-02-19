https://ria.ru/20250219/okhrana-1788816264.html

Охрана труда на предприятии: нормы безопасности в 2025 году

Охрана труда в организации 2025 требования и нормы безопасности на предприятии

Охрана труда на предприятии: нормы безопасности в 2025 году

Охрана труда в организации включает в себя мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочем месте. Какие обязанности несет служба РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:57:00+03:00

2025-02-19T16:57:00+03:00

2025-02-19T16:57:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Охрана труда в организации включает в себя мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья сотрудников на рабочем месте. Какие обязанности несет служба охраны труда на предприятии, что входит в обязанности руководителя и работников производства, перечень требований в области безопасности труда, каких правил на работе должны придерживаться сотрудники службы охраны труда, - в материале РИА Новости.Охрана труда в организацииОхрана труда направлена на предотвращение травм или профессиональных заболеваний при исполнении должностных обязанностей на производстве."Кроме того, это соблюдение правил техники пожарной безопасности, санитарных норм, безопасности при работе с специальным оборудованием и электроприборами, требования по обеспечению рабочих мест и условий труда, а также другие мероприятия в зависимости от специфики производства", - рассказывает Ксения Чурсина, основатель агентства маркетинговых и корпоративных коммуникаций STUDIO 2112.1 марта 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ, который во многом систематизировал законодательство в области охраны труда, а также закрепил ряд новых требований."Каждая компания должна иметь систему охраны труда. Это фиксирует раздел Х Трудового кодекса РФ, в частности ст. 217 ТК РФ. Под охраной труда понимается не просто наличие соответствующего специалиста, а реализация различных мер. Сюда включаются медосмотры, обучение и инструктажи по охране труда, выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечение безопасного рабочего места, регулярная проверка условий труда на рабочем месте и другое. Кстати, маски и перчатки в период пандемии также относятся к охране труда", - объясняет Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS.Управление охраной трудаСистема управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по их достижению.Современная система управления охраной труда (СУОТ) складывается из элементов: определение политики, целей в области безопасности на рабочем месте, охраны здоровья; планирование структуры, времени создания системы; внедрение, функционирование СУОТ; проверка состояния условий труда на рабочих местах, корректирующие действия по устранению нарушений, несоответствий; непрерывный анализ работы СУОТСлужба охраны трудаСогласно ст. 223 ТК РФ, у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность на предприятии, численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда."Если сотрудников меньше, то руководитель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста с учетом специфики своей производственной деятельности. В данном случае он имеет право самостоятельно осуществлять организацию работ по охране труда (ОТ) или возложить эти функции на другое уполномоченное лицо. Учитывая эту особенность, ТК также оговаривает, что есть возможность нанимать по договору гражданско-правового характера профильные организации, оказывающие услуги по ОТ", - рассказывает Мария Гусарова."Начиная с 1 марта 2022 года ни один технологический процесс не может быть запущен, если не проведена оценка профрисков и не установлено, что они являются допустимыми или минимальными. Даже в том случае, если риск признан допустимым, необходимо реализовать план мероприятий по снижению его до минимального. Что нужно сделать: разработать положение управления профессиональными рисками, включить его в систему управления охраной труда. Затем разработать приказы по оценке профессиональных рисков и провести их оценку", - добавляет Альбина Мингазова, руководитель в сфере охраны труда, член Межрегиональной ассоциации охраны труда.Работники службы охраны труда вправе в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, служебные и бытовые помещения организации. Также они могут запросить от руководителей подразделений необходимые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда для ознакомления."Если при проверке работники службы выявили нарушения требований охраны труда, они имеют право потребовать от нарушителя письменное объяснение. Также они предъявляют руководителям подразделений и другим должностным лицам организации предписания об устранении нарушений, обязательные для исполнения. Работники службы вправе контролировать, как должностные лица исполняют предписания", - объясняют эксперты Академии городского хозяйства и управления.Мероприятия по охране трудаОхрана труда включает в себя целый комплекс мероприятий.ПравовыеПравовые мероприятия охраны труда - это законы, стандарты, правила, инструкции, санитарно-эпидемиологические нормы и прочее, установленные государством. Например:Социально-экономическиеВключают в себя меры государственного стимулирования работодателей и работников по повышению уровня охраны труда. (льготы и компенсации при выполнении тяжелых работ и работ во вредных и опасных условиях труда; обязательное социальное страхование и выплата компенсаций при возникновении несчастных случаев, дополнительные отпуска, повышение заработной платы). Также важно формировать социально-экономические показатели, расширяя область охраны труда.Организационно-техническиеЭто создание системы по охране труда на каждом предприятии.Работодатель может не вводить должность СОТа или не создавать службу ОТ, если:"Это указано в пункте 1 Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда, утв. приказом Минтруда от 31.01.2022 № 37", - уточняют эксперты Академии городского хозяйства и управления.Кроме того, к организационно-техническим мероприятиям относятся:Санитарно-гигиеническиеЗаключаются в проведении работ, направленных на снижение уровня воздействия на работников вредных и опасных производственных факторов для того, чтобы обеспечить благоприятные условия труда и предотвратить профессиональные заболевания."Санитарные мероприятия – это соблюдение требований к содержанию основных и производственных помещений: вентиляция, отопление, освещение, санитарно–бытовые нормы, обеспечение правильного хранения СИЗ и обучение персонала правилам их использования, а также мероприятия по защите окружающей среды", - говорит Ксения Чурсина.Лечебно-профилактическиеПроведение предварительных, периодических медицинских освидетельствований работников для установления годности к выполняемой работе, внедрение оптимальных режимов труда и отдыха, устройство медицинских пунктов."Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, могут бесплатно выдавать молоко по установленным нормам или другие равноценные пищевые продукты. По письменному заявлению сотрудника продукты могут быть заменены компенсационной выплатой, если это предусмотрено договором", - объясняет Альбина Мингазова.Реабилитационные мероприятияРеабилитационные мероприятия по охране труда заключаются в осуществлении комплекса услуг, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности тех, кто пострадал в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.ОбязанностиОбязанности работодателя и службы охраны труда законодательно закреплены в статье 212 Трудового кодекса РФ и федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ.РаботодателяРаботодатель обязан:Закон № 311-ФЗ дополнили соответствующей ст. 214.1 ТК РФ, регламентирующей обязанность приостанавливать работы на рабочих местах, условия труда на которых отнесены по результатам спецоценки к 4 опасному классу (ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда")."Сроки приостановки будут зависеть от того, как быстро работодатель сможет устранить основания, послужившие установлению опасного класса условий труда. В случае если снизить класс опасности не удастся, руководитель должен предложить сотрудникам другую работу, ликвидировать опасные рабочие места с сокращением соответствующих должностей. В целях минимизации риска возникновения подобных ситуаций необходимо регулярно проводить спецоценку этих условий, а в случае необходимости на регулярной основе осуществлять необходимые для снижения класса опасности мероприятия", - рассказывает Ольга Туренко, адвокат адвокатской конторы "Бородин и Партнеры".По словам эксперта, объективно безопасность на рабочем месте не может зависеть только от работодателя. Это возможно только при обоюдной ответственности обеих сторон. Законодатели дополнили ТК правом работодателя требовать от сотрудников соблюдения условий охраны труда (абз. 5 ч. 1 ст. 22 ТК РФ в редакции Закона № 311-ФЗ).Для того чтобы получить возможность привлекать нерадивого сотрудника к ответственности за несоблюдение требований охраны труда, соответствующую обязанность нужно прописывать либо в трудовых договорах, либо в локальных нормативных актах, например, в правилах внутреннего трудового распорядка.С 1 марта 2022 года в ТК РФ закреплено понятие "микроповреждение (микротравма)". Под микротравмами подразумеваются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны работников, полученные ими при исполнении трудовых обязанностей или выполнении работы по поручению работодателя (ст. 226 ТК РФ в редакции закона № 311-ФЗ). Работодатели обязаны осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, которые привели к получению работниками микротравм. Основанием для производства таких действий будет являться обращение пострадавшего лица к своему руководителю или непосредственно к работодателю.Возможность использования работодателем системы видеозаписи или иной фиксации производственного процесса закреплена непосредственно в кодексе – согласно ст. 214.2 ТК РФ работодатель вправе использовать в целях контроля за безопасностью производства работ устройства, оборудование и различные системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную информацию."Все работники должны быть под подпись ознакомлены с утвержденным работодателем локальным нормативным актом, регламентирующим порядок использования таких систем. Работодатель обязан соблюдать право сотрудников на неприкосновенность частной жизни и имеет право фиксировать только обстоятельства, связанные с выполнением ими трудовых функций", - предупреждает Ольга Туренко.В ст. 214.2 ТК РФ закреплено право работодателей на ведение документооборота в электронном виде и предоставление дистанционного доступа к соответствующим базам инспекциям труда. Это нововведение оптимизирует делопроизводство и процесс взаимодействия с контролирующими органами.Службы охраны трудаПолный перечень обязанностей изложен в пункте 30 рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы, утв. приказом Минтруда от 31.01.2022.Обучение правилам безопасностиОбучение по охране труда предусматривает:"Чтобы организовать внеочередное обучение по новым требованиям с проверкой знаний, необходимо создать специальную комиссию, которая должна состоять минимум из трех человек. Комиссию утверждает своим приказом работодатель", - уточняет Альбина Мингазова.Инструктаж по охране трудаМожно выделить следующие виды инструктажа:Документы по охране трудаВсю документацию можно разделить на три группы:"Записи данных по охране труда должны устанавливаться, управляться и поддерживаться в рабочем состоянии на местах в соответствии с потребностями организации. Они должны быть идентифицируемыми и отслеживаемыми, а срок их хранения должен быть точно определен. Работники имеют право доступа к записям данных, относящимся к их производственной среде и здоровью, с учетом требований конфиденциальности", - объясняет Альбина Мингазова.Инструкция по охране трудаПриказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н вступил в силу с 1 марта 2022 года. Он обязывает пересмотреть инструкции по охране труда с учетом новых требований."Необходимо в инструкцию по охране труда включать перечень вредных и опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей. Перечень СИЗ, выдаваемых работникам или ссылку на локальный нормативный документ работодателя. Порядок уведомления о случаях травмирования, в том числе микроповреждения (микротравмы) работника и неисправности оборудования, приспособлении и инструмента. Обязательно нужно согласовать инструкции с профсоюзом, обсудить замечания и предложения и внести их в инструкцию", - рассказывает Альбина Мингазова.Приказы по охране трудаСогласно Федеральному закону от 2 июля 2021 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", работодателю понадобятся следующие приказы:Проверка охраны труда в организацииПроверки проводит Федеральная служба по труду и занятости. К таким проверкам могут быть привлечены сотрудники и других государственных органов, например, Налоговой инспекции, МЧС и прочих. Проверки бывают плановыми (в соответствии с утвержденным графиком), внеплановые (по окончании срока ранее выданного предписания, по жалобам работников).Контроль за службой охраны трудаКонтролировать деятельность службы охраны труда имеют право руководитель предприятия, органы исполнительной власти в области охраны труда и органы государственного надзора.Ответственность за нарушение правилОхрана труда не зря называется самой опасной зоной для работодателей в сфере трудовых отношений. Это связано с риском причинения вреда жизни и здоровья работникам. Базовый уровень ответственности за нарушения фиксирует ст. 5.27.1 КоАП РФ. В зависимости от нарушения компанию могут оштрафовать до 150 тыс. рублей.Самые серьезные последствия ждут при несчастных случаях, особенно если виноват в этом работодатель (например, не провел инструктаж). В тяжелых случаях компанию ждет не только траты на реабилитацию человека, но и даже уголовная ответственность руководителя по ст. 143 УК РФ. В случае смерти это может быть лишение свободы на срок до пяти лет и запрет заниматься определенными видами деятельности." Судебная практика, как правило, разделяет позиции обвинения. Суть в том, что штраф может накладываться за каждое нарушение в отношении каждого сотрудника. Например, не провели инструктаж для 10 сотрудников – может получиться 10 штрафов. Все это остается на усмотрение инспектора при проверке ", - отмечает Елена Кожемякина.Подробную таблицу штрафов предоставила Ольга Гревцева, эксперт компании "Актион Охрана труда":* Под требованиями охраны труда понимают государственные нормативные требования охраны труда в федеральных законах и иных нормативно-правовых актах РФ, законах и иных нормативно-правовых актах субъектов РФ.** Суд применит одно из наказаний. Дополнительно к лишению свободы виновного могут лишить права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком:Изменения в 2025 годуНа 2025 год запланирован ряд изменений, затрагивающих охрану труда.● С 1 января введены единые типовые нормы выдачи СИЗ по профессиям и должностям, применять типовые отраслевые нормы СИЗ больше нельзя.● С 1 марта 2025 года изменятся правила размещения, хранения и использования аптечек для оказания первой помощи (приказ Минтруда от 09.08.2024 № 398н).● Сдавать отчёт по форме №1-Т (условия труда) за 2024 год теперь нужно на новом бланке (приказ Росстата от 31.07.2024 № 338).● Утвержден новый перечень противопоказаний для вредных работ (приказ Минздрава от 02.10.2024 № 509н). Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.● 1 января 2025 года появились новые правила финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний (приказ Минтруда от 11.07.2024 № 347н).Кроме этого, в этом году ожидаются следующие изменения:● Будут расширены параметры выплат пострадавшим при ЧС (постановление Правительства от 21.08.2024 № 1117).● Утвержден фиксированный размер взносов на травматизм для работодателей на АУСН (постановление Правительства от 14.11.2024 № 1547).● Изменены особенности проведения СОУТ для экипажей гражданской авиации (приказ Минтруда от 06.05.2024 № 255н).● В скором времени вступит в силу стандарт по методам испытаний СИЗ для защиты от химических веществ (приказ Росстандарта от 01.10.2024 № 1354-ст).

https://ria.ru/20250219/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250219/pensiya-1728291687.html

https://ria.ru/20250219/fevral-1911585840.html

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россия

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Алёна Пава

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)