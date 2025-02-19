https://ria.ru/20250219/obstrel-2000310726.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 19.02.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале управления... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T15:29:00+03:00
2025-02-19T15:29:00+03:00
2025-02-19T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными боеприпасами, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Мэр города Иван Приходько в Telegram-канале добавил, что под огнем оказался поселок Мичурина. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250219/obstrel-2000184618.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке