https://ria.ru/20250219/norland-2000281141.html

Биография Ричарда Норланда

Биография Ричарда Норланда - РИА Новости, 19.02.2025

Биография Ричарда Норланда

Американский дипломат Ричард Норланд (полное имя – Ричард Бойс Норланд, Richard Boyce Norland) родился 6 февраля 1955 года в Марокко в семье американского... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:50:00+03:00

2025-02-19T13:50:00+03:00

2025-02-19T13:50:00+03:00

справки

сша

биографии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000282336_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e0d5c7c889e339ebbd5f3fd81a15cff.jpg

Американский дипломат Ричард Норланд (полное имя – Ричард Бойс Норланд, Richard Boyce Norland) родился 6 февраля 1955 года в Марокко в семье американского дипломата.Детство провел в Африке, Европе и США.В 1977 году получил степень бакалавра Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета (округ Колумбия, Вашингтон), в 1992 году окончил магистратуру факультета перспективных международных исследований в Университете Джонса Хопкинса (штат Мэриленд, Балтимор). В 2002 году получил диплом магистра Национального военного колледжа (Вашингтон) по стратегии национальной безопасности. До прихода на дипломатическую службу Норланд работал законодательным аналитиком в Палате представителей штата Айова.С 1980 года – на дипломатической службе США.В 1981-1982 годы был сотрудником посольства США в Бахрейне.В 1986-1988 годы занимал пост начальника информационного представительства США в Норвегии.С 1988 года по 1990 год был сотрудником по политическим вопросам в посольстве США в Москве. Отвечал за отношения СССР с Ближним Востоком и Африкой.После распада СССР работал консультантом в управлении главы Пентагона.Был представителем США в миссии СБСЕ в Грузии, занимался конфликтами в Южной Осетии и Абхазии (1993) и в Чечне (1995).В 1995-1998 годы – советник по политическим вопросам посольства США в Ирландии.В 1998-1999 годы координировал председательство США в Арктическом совете. Был единственным дипломатом США в Тромсё (Норвегия).В 1999-2001 годы занимал пост директора по Европейским делам в Совете нацбезопасности США, курировал мирный процесс в Северной Ирландии и Балтийское направление.В 2002-2003 годы в качестве дипломата служил в составе группы по гражданским вопросам армии США в Афганистане.В 2003-2005 годы был заместителем главы дипломатической миссии США в Латвии.В 2005-2007 годы – заместитель главы дипмиссии США в Афганистане.В 2007-2010 годы – посол США в Узбекистане.В 2010-2012 годы был заместителем коменданта и советником по международным делам в Национальном военном колледже в США (Форт Макнейр, Вашингтон).В период 2012-2015 годов был послом США в Грузии.С 2016 года был советником по внешней политике председателя Объединенного комитета начальников штабов. Также занимал должности директора по европейским делам Совета национальной безопасности, старшего научного сотрудника Института изучения дипломатии Джорджтаунского университета.8 августа 2019 года был назначен президентом США Дональдом Трампом послом в Ливии. Занимал эту должность до октября 2023 года. В настоящее время является специальным посланником США в Ливии.Является специалистом по Ближнему Востоку, СССР и Арктике.Кадровый член Высшей дипломатической службы.Имеет класс советника-посланника.Дважды удостоен Президентской премии за выдающиеся заслуги.Награжден премией за выдающиеся гражданские заслуги председателем Объединенного комитета начальников штабов.Почетный гражданин города Тбилиси (Грузия).Владеет русским, норвежским и французским языками. Изучал арабский и латышский.Ричард Норланд женат, в семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, сша, биографии