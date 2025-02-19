Рейтинг@Mail.ru
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 19.02.2025 (обновлено: 21:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/natsizm-2000405568.html
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко
Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:14:00+03:00
2025-02-19T21:25:00+03:00
валентина матвиенко
россия
эфиопия
дмитрий киселев
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Огромное количество стран не просто поддерживает резолюцию России и ряда других стран о запрете героизации нацизма, но все больше стран восстает против этого, видя угрозу, поднимающего голову неонацизма", - сказала она в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000404315.html
россия
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54abaa3dfcc138f8a9317e4eca403345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, россия, эфиопия, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире
Валентина Матвиенко, Россия, Эфиопия, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, В мире
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко

Матвиенко: все больше стран видят угрозу поднимающегося неонацизма

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Огромное количество стран не просто поддерживает резолюцию России и ряда других стран о запрете героизации нацизма, но все больше стран восстает против этого, видя угрозу, поднимающего голову неонацизма", - сказала она в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Эфиопию - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Страны Африки сохранили память о помощи СССР, заявила Матвиенко
Вчера, 21:03
 
Валентина МатвиенкоРоссияЭфиопияДмитрий КиселевСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала