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Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко
Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T21:14:00+03:00
2025-02-19T21:14:00+03:00
2025-02-19T21:25:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Огромное количество стран не просто поддерживает резолюцию России и ряда других стран о запрете героизации нацизма, но все больше стран восстает против этого, видя угрозу, поднимающего голову неонацизма", - сказала она в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
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валентина матвиенко, россия, эфиопия, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире
Валентина Матвиенко, Россия, Эфиопия, Дмитрий Киселев, Совет Федерации РФ, В мире
Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко
Матвиенко: все больше стран видят угрозу поднимающегося неонацизма