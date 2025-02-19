https://ria.ru/20250219/natsizm-2000405568.html

Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко

Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2025

Все больше стран восстают против героизации нацизма, заявила Матвиенко

Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:14:00+03:00

2025-02-19T21:14:00+03:00

2025-02-19T21:25:00+03:00

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Все больше стран восстает против героизации нацизма, видя угрозу поднимающего голову неонацизма, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Огромное количество стран не просто поддерживает резолюцию России и ряда других стран о запрете героизации нацизма, но все больше стран восстает против этого, видя угрозу, поднимающего голову неонацизма", - сказала она в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000404315.html

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валентина матвиенко, россия, эфиопия, дмитрий киселев, совет федерации рф, в мире