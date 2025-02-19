https://ria.ru/20250219/nakidki-2000271979.html

Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы

Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы - РИА Новости, 19.02.2025

Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы

Плетение нового камуфляжного изделия - накидки для снайперов, участвующих в специальной военной операции, осваивают волонтеры Йошкар-Олы, сообщает администрация РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:08:00+03:00

2025-02-19T13:08:00+03:00

2025-02-19T13:08:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Плетение нового камуфляжного изделия - накидки для снайперов, участвующих в специальной военной операции, осваивают волонтеры Йошкар-Олы, сообщает администрация города. Холл мэрии превращается в производственный цех дважды в неделю – по вторникам и пятницам. "Учитель Виктория Осокина, которая ранее научила волонтеров плетению нашлемников, сейчас передает свои умения по изготовлению снайперской накидки. Элементы для плетения те же - ленты из спанбонда и сетчатое полотно, но для большего маскировочного эффекта в основу добавляется джутовая нить", - говорится в сообщении. Отмечается, что это очень трудоемкая работа: чтобы лохматый камуфляж был удобным и универсальным в обращении, на нем формируется капюшон и боковые "разрезы" для рук. "В каждом узелке чувствуется большая забота о наших бойцах", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250219/svo-2000266177.html

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йошкар-ола, сво