https://ria.ru/20250219/nakidki-2000271979.html
Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы
Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы - РИА Новости, 19.02.2025
Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы
Плетение нового камуфляжного изделия - накидки для снайперов, участвующих в специальной военной операции, осваивают волонтеры Йошкар-Олы, сообщает администрация РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:08:00+03:00
2025-02-19T13:08:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Плетение нового камуфляжного изделия - накидки для снайперов, участвующих в специальной военной операции, осваивают волонтеры Йошкар-Олы, сообщает администрация города. Холл мэрии превращается в производственный цех дважды в неделю – по вторникам и пятницам. "Учитель Виктория Осокина, которая ранее научила волонтеров плетению нашлемников, сейчас передает свои умения по изготовлению снайперской накидки. Элементы для плетения те же - ленты из спанбонда и сетчатое полотно, но для большего маскировочного эффекта в основу добавляется джутовая нить", - говорится в сообщении. Отмечается, что это очень трудоемкая работа: чтобы лохматый камуфляж был удобным и универсальным в обращении, на нем формируется капюшон и боковые "разрезы" для рук. "В каждом узелке чувствуется большая забота о наших бойцах", - подчеркивается в сообщении.
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йошкар-ола, сво
Надежные люди, Йошкар-Ола, СВО
Волонтеры плетут накидки для снайперов в мэрии Йошкар-Олы
Волонтеры Йошкар-Олы дважды в неделю плетут накидки для снайперов в мэрии города
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Плетение нового камуфляжного изделия - накидки для снайперов, участвующих в специальной военной операции, осваивают волонтеры Йошкар-Олы, сообщает администрация города.
Холл мэрии превращается в производственный цех дважды в неделю – по вторникам и пятницам.
"Учитель Виктория Осокина, которая ранее научила волонтеров плетению нашлемников, сейчас передает свои умения по изготовлению снайперской накидки. Элементы для плетения те же - ленты из спанбонда и сетчатое полотно, но для большего маскировочного эффекта в основу добавляется джутовая нить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это очень трудоемкая работа: чтобы лохматый камуфляж был удобным и универсальным в обращении, на нем формируется капюшон и боковые "разрезы" для рук. "В каждом узелке чувствуется большая забота о наших бойцах", - подчеркивается в сообщении.