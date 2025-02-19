https://ria.ru/20250219/naemniki-2000246467.html
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар - РИА Новости, 19.02.2025
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар
Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:45:00+03:00
2025-02-19T11:45:00+03:00
2025-02-19T11:45:00+03:00
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Под Сумами прилет в один из лагерей, где были наемники... Есть уничтоженная техника и еще попадание по пункту временной дислокации", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сергей Лебедев
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар
Лебедев сообщил об ударе по лагерю иностранных наемников под Сумами