https://ria.ru/20250219/naemniki-2000246467.html

По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар

По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар - РИА Новости, 19.02.2025

По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар

Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T11:45:00+03:00

2025-02-19T11:45:00+03:00

2025-02-19T11:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Под Сумами прилет в один из лагерей, где были наемники... Есть уничтоженная техника и еще попадание по пункту временной дислокации", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html

сумы

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумы, украина, сергей лебедев