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По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар - РИА Новости, 19.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/naemniki-2000246467.html
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар - РИА Новости, 19.02.2025
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар
Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T11:45:00+03:00
2025-02-19T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Под Сумами прилет в один из лагерей, где были наемники... Есть уничтоженная техника и еще попадание по пункту временной дислокации", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20250219/iskander-2000243463.html
сумы
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в мире, сумы, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сергей Лебедев
По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар

Лебедев сообщил об ударе по лагерю иностранных наемников под Сумами

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Удар нанесен по местоположению иностранных наемников под Сумами на Украине, есть уничтоженная техника, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Под Сумами прилет в один из лагерей, где были наемники... Есть уничтоженная техника и еще попадание по пункту временной дислокации", - отметил Лебедев.
Искандер нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области. Кадры Минобороны России - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Искандер" нанес ракетный удар по ВСУ в Сумской области
11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаСергей Лебедев
 
 
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