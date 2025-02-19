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Почти 5 тыс молодых медработников Подмосковья получают надбавку к зарплате
Почти 5 тыс молодых медработников Подмосковья получают надбавку к зарплате - РИА Новости, 19.02.2025
Почти 5 тыс молодых медработников Подмосковья получают надбавку к зарплате
Ежемесячную надбавку к зарплате в размере от 7 до 15 тысяч рублей в Подмосковье получают порядка 5 тысяч молодых медицинских специалистов, сообщил заместитель... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T18:33:00+03:00
2025-02-19T18:33:00+03:00
2025-02-19T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ежемесячную надбавку к зарплате в размере от 7 до 15 тысяч рублей в Подмосковье получают порядка 5 тысяч молодых медицинских специалистов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. "Молодые специалисты, трудоустроившиеся в наши больницы, в течение трех лет получают ежемесячную выплату. Всего на данный момент её получают почти 2,3 тысячи врачей в размере 15 тысяч рублей и более 2,6 тысячи сотрудников среднего медперсонала в размере 7 тысяч рублей", - сказал Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона. В ведомстве напомнили, что в Московской области молодые медицинские специалисты получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей для врачей и 7 тысяч рублей - для среднего медицинского персонала. Претендовать на выплату может молодой специалист в возрасте до 35 лет, завершивший обучение по программам профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу на полную ставку в соответствии с полученной квалификацией в течение года после завершения обучения.
https://ria.ru/20250219/podmoskove-2000371060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 5 тыс молодых медработников Подмосковья получают надбавку к зарплате
Почти 5 тысяч медработников получают надбавку к зарплате в Московской области