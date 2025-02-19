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Тайны и страсти за кулисами: музыка и жизнь легенды Юрия Антонова

Тайны и страсти за кулисами: музыка и жизнь легенды Юрия Антонова - РИА Новости, 19.02.2025

Тайны и страсти за кулисами: музыка и жизнь легенды Юрия Антонова

Его песни — это история целой эпохи, яркой, полной надежд. Сегодня, когда ему исполняется 80, голос и мелодии Юрия Антонова по-прежнему звучат саундтреком к... РИА Новости, 19.02.2025

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Его песни — это история целой эпохи, яркой, полной надежд. Сегодня, когда ему исполняется 80, голос и мелодии Юрия Антонова по-прежнему звучат саундтреком к нашей коллективной памяти. Этот музыкант — словно архитектор эмоций, чьи аккорды сплели культурный код миллионов.От балалаек до битлов: как провинциальный мальчик переизобрел поп-музыкуОн родился 19 февраля 1945-го в Ташкенте, в семье военнослужащего. Его отец после Великой Отечественной служил в Берлине, затем перевели в Белоруссию. Там Юра окончил музыкальную школу в городе Молодечно. Уже тогда он уловил джазовый ритм, которого не слышал никто вокруг. "Мы имитировали саксофоны на балалайках — это был наш манифест", — вспоминал артист.К 14 годам он дирижировал хором железнодорожников, а к 20 — создал эстрадный оркестр, где народные инструменты заговорили на языке рок-н-ролла. Это был бунт. Тихий, мелодичный, но бунт. Позже, в "Поющих гитарах", он напишет "Аэропорт" — песню, которая станет гимном всех, кто мечтает улететь из серости."Аракс", аншлаги и запрещенный альбом: как Антонов стал советским Миком Джаггером1980-е. СССР, застывший в идеологических тисках, — и записи "Аракса". "Зеркало", "Крыша дома твоего" — эти треки звучали из каждого окна, как "Satisfaction" в Штатах 60-х. Антонов, сотрудничая с рок-группой, создал звук, который партийные чиновники назвали "опасным", а народ признал своим.Его первый альбом вышел в Югославии — и это был жест отчаяния. "Меня не пускали на ТВ, но зал в Ленинграде рукоплескал 28 раз за две недели", — рассказывал он. Антонов же просто играл вживую, без фонограмм.Саундтрек к жизни: от "Снегирей" до мюзиклов с кузнечикомЕго талант не вписывался в рамки. Он писал для Лещенко, сочинял для мультфильмов (например, про кузнечика Кузю), а еще Антонов — автор "Снегирей", пронзительной песни о войне. "Музыка должна трогать даже детей и стариков", — говорил артист.Его пластинки-сказки с Пляцковским стали культовыми для поколения, выросшего на виниле.Кошки, "Спартак" и 100 миллионов пластинок: тайная жизнь иконыЗа сценой Антонов — парадокс. Несколько браков, дом, напоминающий зоопарк: кошки, павлины, цесарки. "Они моя семья", — объясняет он. Его коллекция ретроавто — еще одна страсть, как и любовь к "Спартаку".Но главное — десятки миллионов проданных пластинок, музыка к кинофильмам, около 400 песен. Цифры, ставящие его рядом с Queen и Элвисом.В 80 лет он все еще выступает (хотя редко), думает о мюзикле по своим хитам, записывает треки с Лепсом ("Любимая" — о том, что возраст не властен над талантом)."Музыка — мой кислород", — подчеркивает Антонов. И пока звучит его "Крыша дома твоего", разные поколения будут находить под ней уют.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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