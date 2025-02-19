https://ria.ru/20250219/moskalkova-2000194685.html

Москалькова направила в ООН более 400 обращений о преступлениях ВСУ

Москалькова направила в ООН более 400 обращений о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 19.02.2025

Москалькова направила в ООН более 400 обращений о преступлениях ВСУ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в 2024 году направила более 400 обращений Верховному комиссару ООН по... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T04:10:00+03:00

2025-02-19T04:10:00+03:00

2025-02-19T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в 2024 году направила более 400 обращений Верховному комиссару ООН по правам человека о фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России. Москалькова сообщила, что в 2024 году регулярно информировала Верховного комиссара ООН по правам человека, спецдокладчика Совета ООН по правам человека и другие международные организации о конкретных фактах преступлений украинских неонацистов против мирного населения России, пытках и бесчеловечных видах обращения с людьми. "Всего направлено более 400 обращений. В большинстве случаев наблюдалась, мягко говоря, сдержанная, а фактически формальная реакция международных органов на эти события. Вместе с тем, как представляется, их взгляд на происходящее несколько стал меняться в 2024 году", – сообщила Москалькова.

https://ria.ru/20250205/moskalkova-1997569941.html

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