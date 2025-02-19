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Медведев оценил слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 20.02.2025
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22:41 19.02.2025 (обновлено: 00:34 20.02.2025)
https://ria.ru/20250219/medvedev-2000415842.html
Медведев оценил слова Трампа о Зеленском
Медведев оценил слова Трампа о Зеленском - РИА Новости, 20.02.2025
Медведев оценил слова Трампа о Зеленском
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-19T22:41:00+03:00
2025-02-20T00:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского "диктатором без выборов". В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. "Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот", - написал Медведев на своей странице в соцсети X. Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250219/kritika-2000407706.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Медведев оценил слова Трампа о Зеленском

Медведев: Трамп на 200% прав, назвав Зеленского диктатором без выборов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп "на 200%" прав, называя Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Слуцкий прокомментировал критику Зеленского Трампом
Вчера, 21:34
«
"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны". Если бы мне сказали хотя бы три месяца назад, что это слова президента США, я бы рассмеялся в голос. Трамп на 200% прав. Клоун-банкрот", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Уолтц объяснил, почему Трамп резко раскритиковал Зеленского
Вчера, 21:59
 
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