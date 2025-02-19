https://ria.ru/20250219/matvienko-2000406680.html

Матвиенко рассказала о борьбе России с фашизмом

Матвиенко рассказала о борьбе России с фашизмом - РИА Новости, 19.02.2025

Матвиенко рассказала о борьбе России с фашизмом

Россия и дальше будет объединять все здравые силы и государства в неприятии фашистской идеологии, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T21:28:00+03:00

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2025-02-19T21:28:00+03:00

россия

эфиопия

валентина матвиенко

дмитрий киселев

совет федерации рф

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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Россия и дальше будет объединять все здравые силы и государства в неприятии фашистской идеологии, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik. "Россия и дальше всегда будет объединять все здравые силы, все прогрессивные государства в неприятии фашистской идеологии как таковой", - сказала Матвиенко. Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

https://ria.ru/20250218/efiopiya-2000174350.html

россия

эфиопия

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2025

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россия, эфиопия, валентина матвиенко, дмитрий киселев, совет федерации рф