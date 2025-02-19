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Матвиенко заявила об активном развитии Африки - РИА Новости, 19.02.2025
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20:56 19.02.2025 (обновлено: 21:19 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403351.html
Матвиенко заявила об активном развитии Африки
Матвиенко заявила об активном развитии Африки - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко заявила об активном развитии Африки
Африка активно развивается, на континенте огромный потенциал, ресурсы и государства, осознавшие свою независимость, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:56:00+03:00
2025-02-19T21:19:00+03:00
африка
эфиопия
валентина матвиенко
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африка активно развивается, на континенте огромный потенциал, ресурсы и государства, осознавшие свою независимость, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik."Мне кажется, что Африка будет - и есть - одним из таких важных столпов этого многополярного мира, потому что они очень бурно и активно развиваются. На африканском континенте огромный потенциал, огромные минеральные ресурсы, ископаемые. И главное - это пробудившиеся государства, осознавшие свою независимость, заплатившие за эту независимость дорогой ценой. Их никто уже не свернет с этого пути", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html
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африка, эфиопия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Африка, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко заявила об активном развитии Африки

Матвиенко заявила об огромном потенциале развития Африки

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африка активно развивается, на континенте огромный потенциал, ресурсы и государства, осознавшие свою независимость, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik.
"Мне кажется, что Африка будет - и есть - одним из таких важных столпов этого многополярного мира, потому что они очень бурно и активно развиваются. На африканском континенте огромный потенциал, огромные минеральные ресурсы, ископаемые. И главное - это пробудившиеся государства, осознавшие свою независимость, заплатившие за эту независимость дорогой ценой. Их никто уже не свернет с этого пути", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Западная политика подавления проводится и в Африке, заявила Матвиенко
Вчера, 20:58
 
АфрикаЭфиопияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
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