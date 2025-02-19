https://ria.ru/20250219/matvienko-2000403351.html
Матвиенко заявила об активном развитии Африки
Матвиенко заявила об активном развитии Африки - РИА Новости, 19.02.2025
Матвиенко заявила об активном развитии Африки
Африка активно развивается, на континенте огромный потенциал, ресурсы и государства, осознавшие свою независимость, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T20:56:00+03:00
2025-02-19T20:56:00+03:00
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АДДИС-АБЕБА, 19 фев - РИА Новости. Африка активно развивается, на континенте огромный потенциал, ресурсы и государства, осознавшие свою независимость, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Sputnik."Мне кажется, что Африка будет - и есть - одним из таких важных столпов этого многополярного мира, потому что они очень бурно и активно развиваются. На африканском континенте огромный потенциал, огромные минеральные ресурсы, ископаемые. И главное - это пробудившиеся государства, осознавшие свою независимость, заплатившие за эту независимость дорогой ценой. Их никто уже не свернет с этого пути", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.
https://ria.ru/20250219/afrika-2000403586.html
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африка, эфиопия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Африка, Эфиопия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко заявила об активном развитии Африки
Матвиенко заявила об огромном потенциале развития Африки