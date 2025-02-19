Глава Заксобрания Калужской области посетил подшефный город в ЛНР
Делегация из Калужской области посетила подшефный город Первомайск в ЛНР
© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской областиГлава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев
© Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области
Глава калужского Заксобрания Геннадий Новосельцев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Делегация из Калужской области, которую возглавил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, посетила с рабочим визитом подшефный город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Калужская область оказывает Первомайску постоянную помощь. Общими усилиями мы вернули в город воду, отопление, восстанавливаем социальные объекты. В итоге Первомайск фактически стал нашим 27 муниципалитетом. Будем и дальше работать над тем, чтобы подшефный город был комфортным для жизни", – приводит пресс-служба слова Новосельцева.
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Калужане доставили в город гуманитарный груз, который собрали депутаты-единороссы, представители бизнеса и жители области. Для коммунальных служб делегация привезла материалы и оборудование для обеспечения водой местных жителей.
Новосельцев обсудил планы дальнейшего сотрудничества с главой Первомайска Сергеем Колягиным. По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника Колягин вручил благодарность представителю Калужской области в Первомайске Александру Гладкому. Как рассказали в пресс-службе, он обеспечивал эффективное и плодотворное сотрудничество региона с подшефным городом.
Глава администрации городского округа поблагодарил всех жителей Калужской области.
По поручению губернатора Владислава Шапши Новосельцев привез артиллеристам, служащим в ЛНР, подарки ко Дню защитника Отечества, а также специальное оборудование. Отличившимся бойцам вручили благодарственные письма губернатора Калужской области.
Во время визита делегация побывала в храмах Первомайска. В Свято-Николаевский храм калужане передали автомобиль Lada Largus, приобретенный на средства, собранные депутатами фракции "Единая Россия". В храм привезли электрические плиты, сушильную машину для постиранного белья, а также сладкие подарки.
Гуманитарный груз доставили и в Свято-Петро-Павловский храм. Калужане передали сюда радиаторы отопления, вытяжки для кухни и напольное покрытие и сладости.
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