https://ria.ru/20250219/lnr-2000281903.html

Глава Заксобрания Калужской области посетил подшефный город в ЛНР

Глава Заксобрания Калужской области посетил подшефный город в ЛНР - РИА Новости, 19.02.2025

Глава Заксобрания Калужской области посетил подшефный город в ЛНР

Делегация из Калужской области, которую возглавил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, посетила с рабочим визитом подшефный... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:43:00+03:00

2025-02-19T13:43:00+03:00

2025-02-19T13:54:00+03:00

калужская область

первомайск

калужская область

луганская народная республика

владислав шапша

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940957686_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_74e0251c7d804190615cb3b0c00627da.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Делегация из Калужской области, которую возглавил председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, посетила с рабочим визитом подшефный город Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Калужская область оказывает Первомайску постоянную помощь. Общими усилиями мы вернули в город воду, отопление, восстанавливаем социальные объекты. В итоге Первомайск фактически стал нашим 27 муниципалитетом. Будем и дальше работать над тем, чтобы подшефный город был комфортным для жизни", – приводит пресс-служба слова Новосельцева.Калужане доставили в город гуманитарный груз, который собрали депутаты-единороссы, представители бизнеса и жители области. Для коммунальных служб делегация привезла материалы и оборудование для обеспечения водой местных жителей. Новосельцев обсудил планы дальнейшего сотрудничества с главой Первомайска Сергеем Колягиным. По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника Колягин вручил благодарность представителю Калужской области в Первомайске Александру Гладкому. Как рассказали в пресс-службе, он обеспечивал эффективное и плодотворное сотрудничество региона с подшефным городом. Глава администрации городского округа поблагодарил всех жителей Калужской области. По поручению губернатора Владислава Шапши Новосельцев привез артиллеристам, служащим в ЛНР, подарки ко Дню защитника Отечества, а также специальное оборудование. Отличившимся бойцам вручили благодарственные письма губернатора Калужской области. Во время визита делегация побывала в храмах Первомайска. В Свято-Николаевский храм калужане передали автомобиль Lada Largus, приобретенный на средства, собранные депутатами фракции "Единая Россия". В храм привезли электрические плиты, сушильную машину для постиранного белья, а также сладкие подарки. Гуманитарный груз доставили и в Свято-Петро-Павловский храм. Калужане передали сюда радиаторы отопления, вытяжки для кухни и напольное покрытие и сладости.

https://ria.ru/20250211/svo-1998600158.html

https://ria.ru/20241216/shapsha-1989481050.html

первомайск

калужская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

первомайск, калужская область, луганская народная республика, владислав шапша, единая россия