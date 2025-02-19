https://ria.ru/20250219/liksutov-2000246066.html

Ликсутов: крупногабаритные жилые модули будут выпускать в ОЭЗ Москвы

Ликсутов: крупногабаритные жилые модули будут выпускать в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 19.02.2025

Ликсутов: крупногабаритные жилые модули будут выпускать в ОЭЗ Москвы

"Комбинат Инновационных Технологий-МонАрх" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:13:00+03:00

2025-02-19T12:13:00+03:00

2025-02-19T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. "Комбинат Инновационных Технологий-МонАрх" получил статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он уточнил, что эта компания специализируется на производстве железобетонного модуля площадью до 100 квадратных метров, предназначенного для возведения жилых, общественных, административных зданий и объектов социального назначения."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно наращиваем производство в критически важных отраслях промышленности. Новый резидент ОЭЗ Москвы уже запустил первую очередь предприятия по изготовлению крупногабаритных жилых модулей. В стадии строительства находятся еще два объекта – завод железобетонных изделий и фасадный завод. Общая площадь будущего производственного комплекса превысит 160 тысяч квадратных метров, здесь будут выпускать около 550 тысяч квадратных метров готовых изделий ежегодно", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы.Заместитель мэра уточнил, что инвестиции в реализацию данного проекта превысят 12,5 миллиарда рублей. Дополнительно в Москве будет создано порядка 3 тысяч новых рабочих мест.Отмечается, что "Комбинат Инновационных Технологий-МонАрх" функционирует по принципу замкнутого цикла – от производства отдельных стеновых панелей до получения готового модуля."Конструктивная особенность жилого модуля позволяет проектировать помещения со свободной планировкой и создавать вариативную архитектуру фасадов. Новый резидент ОЭЗ Москвы уже реализовал в городе несколько масштабных проектов. В районе Измайлово был построен детский сад и ряд объектов для Московского метрополитена", – сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В департаменте пояснили, что ввод в эксплуатацию основного завода запланирован на конец текущего года, а фасадного – в следующем году. По словам директора "Комбината Инновационных Технологий-МонАрх" Дмитрия Мочалина, фасадный завод будет производить оконные и дверные блоки, витражи из алюминия, а также металлические кассеты для архитектурной облицовки наружной стороны зданий. Материалы отличаются низкой стоимостью, легким весом, негорючестью, скоростью производства и монтажа, а также долговечностью.Особая экономическая зона "Технополис Москва" способствует созданию высокотехнологичных производств, привлечению инвестиций и интеграции передовых технологий в столичную промышленность.Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" дает предприятиям возможность получать государственные меры поддержки в виде налоговых льгот и преференций. Компании освобождаются на 10 лет от налогов на имущество, землю и транспорт. При этом ставка налога на прибыль для них составляет 2%. С начала своей деятельности в ОЭЗ Москвы резиденты создали в столице дополнительно 18,6 тысячи рабочих мест.Ранее Ликсутов сообщил, что городские предприятия по итогам прошлого года увеличили объемы выпуска продовольственных товаров. За этот период вырос объем производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, молочной, мясной, рыбной и другой продукции.

https://ria.ru/20250219/liksutov-2000166534.html

https://ria.ru/20250216/liksutov-1999609123.html

https://ria.ru/20250215/moskva-1999564684.html

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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, московский метрополитен, поддержка бизнеса