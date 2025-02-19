https://ria.ru/20250219/liksutov-2000166534.html

Ликсутов: предприятия Москвы увеличили объем производства пищевой продукции

Ликсутов: предприятия Москвы увеличили объем производства пищевой продукции - РИА Новости, 19.02.2025

Ликсутов: предприятия Москвы увеличили объем производства пищевой продукции

Московские предприятия по итогам прошлого года нарастили объемы выпуска продовольственных товаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T09:13:00+03:00

2025-02-19T09:13:00+03:00

2025-02-19T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

экономика

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Московские предприятия по итогам прошлого года нарастили объемы выпуска продовольственных товаров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что за этот период увеличился объем производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, молочной, мясной, рыбной и другой продукции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте промышленного производства обрабатывающих отраслей мегаполиса на 17,8% по сравнению с результатами 2023 года."Москва — город с развитой пищевой промышленностью, которая во многом обеспечивает продовольственную безопасность страны. По поручению Сергея Собянина мы оказываем отрасли всестороннее содействие и предоставляем компаниям необходимую поддержку. Так, в минувшем году отметили рост индекса промпроизводства продуктов питания: на 8,1% увеличился выпуск мясной продукции, более чем в полтора раза — рыбной, на 6,2% — молочной, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — на 4,2%", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы.Заместитель мэра уточнил, что отгрузка заказчикам выросла более чем на 20% и превысила 587,5 миллиарда рублей. Это подтверждает конкурентоспособность товаров Москвы.Отмечается, что в 2024 году московские компании смогли выпустить более 57,8 тысячи тонн мясных и свыше 48,7 тысяч тонн рыбных изделий, а также около 81,5 миллиона банок овощных консервов, более 45 миллионов банок соков. Также за этот период в городе произвели свыше 18 тысяч тонн сыра, порядка 262 тысяч тонн муки, около 25 тысяч тонн творожных изделий и более 498 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий."В пищевой промышленности сегодня работает около 320 предприятий, которые обеспечивают жителей столицы и всей страны качественными продуктами. Их популярность постоянно возрастает: в 2024 году столичные компании более чем на 20% увеличили отгрузку мясной и рыбной продукции, в 3,2 раза — масел и жиров, почти на 12% — молочных изделий, более чем в полтора раза — поставку муки, почти на треть — хлебобулочных изделий", – сказал, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.В департаменте отметили, что устойчивое развитие отрасли является следствием всесторонней поддержки производителей со стороны властей Москвы. На сегодняшний день компаниям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов. Среди них – льготное инвестиционное кредитование, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при возведении предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение специальных статусов и прочие инструменты.Пищевая промышленность остается лидером по числу статусов промышленного комплекса. На сегодняшний день он присвоен около 20 производителям продуктов питания в мегаполисе. Для них предусмотрен специальный налоговый режим.Ранее Ликсутов сообщил, что власти столицы заключили концессионное соглашение о создании многофункционального спортивного комплекса на территории инновационного центра "Сколково". Он появится к 2028 году.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , экономика, поддержка бизнеса