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Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах - РИА Новости, 19.02.2025
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14:22 19.02.2025 (обновлено: 14:29 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000291238.html
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:22:00+03:00
2025-02-19T14:29:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
ближний восток
юрий ушаков
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, - это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов... Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он журналистам."Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решат, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности", - добавил министр.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html
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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, ближний восток, юрий ушаков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, В мире
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах

Лавров: РФ передала США вопросы, от решения которых зависит работа посольств

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, - это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов... Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он журналистам.
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«
"Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решат, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности", - добавил министр.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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РоссияСШАПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровБлижний ВостокЮрий УшаковДональд ТрампВ мире
 
 
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