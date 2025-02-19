https://ria.ru/20250219/lavrov-2000291238.html
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T14:22:00+03:00
2025-02-19T14:22:00+03:00
2025-02-19T14:29:00+03:00
россия
сша
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
ближний восток
юрий ушаков
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, - это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов... Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он журналистам."Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решат, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности", - добавил министр.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html
https://ria.ru/20250219/trump-2000279264.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, ближний восток, юрий ушаков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, В мире
Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах
Лавров: РФ передала США вопросы, от решения которых зависит работа посольств