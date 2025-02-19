https://ria.ru/20250219/lavrov-2000291238.html

Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах

Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров рассказал об условиях налаживания работы посольств в обеих странах

Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T14:22:00+03:00

2025-02-19T14:22:00+03:00

2025-02-19T14:29:00+03:00

россия

сша

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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ближний восток

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия передала США перечень вопросов, которые нужно решить для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах, среди них и проблема российской дипсобственности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы говорили о снятии искусственных препятствий, которые серьезнейшим образом осложняют повседневное функционирование наших посольств, генеральных консульств, - это и финансирование, и попытки ограничить передвижение, количество дипломатов... Это и попытки ограничить срок пребывания каждого дипломата, что не предусмотрено никакими международными конвенциями и дипломатическими отношениями", - сказал он журналистам."Мы передали перечень тех вопросов, которые нужно решат, с точки зрения обеспечения нормальной работы наших дипломатических представителей. Среди этих вопросов есть, конечно же, и проблема собственности", - добавил министр.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250219/evropa-2000290892.html

https://ria.ru/20250219/trump-2000279264.html

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россия, сша, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, ближний восток, юрий ушаков, дональд трамп, в мире