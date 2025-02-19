https://ria.ru/20250219/lavrov-2000272143.html

Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США

Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:09:00+03:00

2025-02-19T13:09:00+03:00

2025-02-19T13:25:00+03:00

сша

сергей лавров

госдума рф

россия

юрий ушаков

ближний восток

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать. И решать не только украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сфере между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000092339.html

сша

россия

ближний восток

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сша, сергей лавров, госдума рф, россия, юрий ушаков, ближний восток, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде