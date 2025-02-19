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Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США
Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США
Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:09:00+03:00
2025-02-19T13:09:00+03:00
2025-02-19T13:25:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде показала желание у сторон создавать условия для восстановления и наращивания российско-американского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть, по крайней мере, готовность, декларированная готовность это движение начать. И решать не только украинский кризис, но создавать условия для восстановления и наращивания партнерства в торгово-экономической, геополитической сфере между Российской Федерацией и Соединенными Штатами", - сказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С другой стороны были трое американских переговорщиков: помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во главе стола находились представители Саудовской Аравии.
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США, Сергей Лавров, Госдума РФ, Россия, Юрий Ушаков, Ближний Восток, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров: есть желание создавать условия для восстановления партнерства с США
Лавров: есть желание создавать условия для наращивания партнерства с США