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Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД - РИА Новости, 19.02.2025
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13:05 19.02.2025
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000271103.html
Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД
Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие"... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T13:05:00+03:00
2025-02-19T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие" внешнеполитические участки - Африку и страны "мирового большинства". "Задачи, которые поставлены перед МИД президентом, - масштабные. Мы продолжим делать все необходимое для их успешного выполнения, для того, чтобы организационная структура нашей внешнеполитической службы активнее и быстрее адаптировалась к современным требованиям", - сказал министр, выступая в Госдуме РФ в рамках "правительственного часа". "Мы перебрасываем кадровые ресурсы на наиболее востребованные, горячие внешнеполитические участки, прежде всего, это в странах Африки и других странах мирового большинства", - дополнил он. По словам министра, в рамках МИД было создано новое подразделение - второй африканский департамент. Кроме того, российская сторона расширяет дипломатическое присутствие в странах СНГ, в странах Азии и Латинской Америки.
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россия, африка, азия, сергей лавров, госдума рф, снг, в мире
Россия, Африка, Азия, Сергей Лавров, Госдума РФ, СНГ, В мире
Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД

Лавров заявил о переброске кадров МИД в Африку и страны мирового большинства

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие" внешнеполитические участки - Африку и страны "мирового большинства".
"Задачи, которые поставлены перед МИД президентом, - масштабные. Мы продолжим делать все необходимое для их успешного выполнения, для того, чтобы организационная структура нашей внешнеполитической службы активнее и быстрее адаптировалась к современным требованиям", - сказал министр, выступая в Госдуме РФ в рамках "правительственного часа".
"Мы перебрасываем кадровые ресурсы на наиболее востребованные, горячие внешнеполитические участки, прежде всего, это в странах Африки и других странах мирового большинства", - дополнил он.
По словам министра, в рамках МИД было создано новое подразделение - второй африканский департамент. Кроме того, российская сторона расширяет дипломатическое присутствие в странах СНГ, в странах Азии и Латинской Америки.
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РоссияАфрикаАзияСергей ЛавровГосдума РФСНГВ мире
 
 
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