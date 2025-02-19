https://ria.ru/20250219/lavrov-2000271103.html

Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД

Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров рассказал о перераспределении кадров внутри МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие"... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T13:05:00+03:00

2025-02-19T13:05:00+03:00

2025-02-19T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал депутатам о том, как в министерстве перебрасывают кадровые ресурсы на наиболее востребованные и "горячие" внешнеполитические участки - Африку и страны "мирового большинства". "Задачи, которые поставлены перед МИД президентом, - масштабные. Мы продолжим делать все необходимое для их успешного выполнения, для того, чтобы организационная структура нашей внешнеполитической службы активнее и быстрее адаптировалась к современным требованиям", - сказал министр, выступая в Госдуме РФ в рамках "правительственного часа". "Мы перебрасываем кадровые ресурсы на наиболее востребованные, горячие внешнеполитические участки, прежде всего, это в странах Африки и других странах мирового большинства", - дополнил он. По словам министра, в рамках МИД было создано новое подразделение - второй африканский департамент. Кроме того, российская сторона расширяет дипломатическое присутствие в странах СНГ, в странах Азии и Латинской Америки.

https://ria.ru/20250210/mid-1998502062.html

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россия, африка, азия, сергей лавров, госдума рф, снг, в мире