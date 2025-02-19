Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму
Лавров на следующий день после переговоров с США приехал на правчас в Госдуму
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий перед началом "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий перед началом "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде приехал в Госдуму на "правительственный час", передает корреспондент РИА Новости.
Тема мероприятия - приоритеты внешней политики РФ.
Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств.
Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.