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Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму

Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму - РИА Новости, 19.02.2025

Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму

Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде приехал в Госдуму на "правительственный час", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T12:21:00+03:00

2025-02-19T12:21:00+03:00

2025-02-19T15:25:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде приехал в Госдуму на "правительственный час", передает корреспондент РИА Новости. Тема мероприятия - приоритеты внешней политики РФ. Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств. Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.

https://ria.ru/20250219/zayavlenie-2000186371.html

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россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика