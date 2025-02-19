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Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму - РИА Новости, 19.02.2025
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12:21 19.02.2025 (обновлено: 15:25 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/lavrov-2000259584.html
Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму
Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму - РИА Новости, 19.02.2025
Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму
Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде приехал в Госдуму на "правительственный час", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.02.2025
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россия
москва
вашингтон (штат)
сергей лавров
дональд трамп
юрий ушаков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде приехал в Госдуму на "правительственный час", передает корреспондент РИА Новости. Тема мероприятия - приоритеты внешней политики РФ. Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств. Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.
https://ria.ru/20250219/zayavlenie-2000186371.html
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россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Лавров на следующий день после переговоров с США приехал в Госдуму

Лавров на следующий день после переговоров с США приехал на правчас в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий перед началом "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий перед началом Правительственного часа в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий перед началом "Правительственного часа" в Государственной Думе РФ. 19 февраля 2025
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующий день после переговоров с США в Эр-Рияде приехал в Госдуму на "правительственный час", передает корреспондент РИА Новости.
Тема мероприятия - приоритеты внешней политики РФ.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Уолц сделал неожиданное заявление после переговоров с Лавровым
01:13
Первая за долгое время встреча высокопоставленных представителей Москвы и Вашингтона прошла в столице Саудовской Аравии во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США присутствовали помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Как отметил Лавров по итогам переговоров, встреча высокого уровня состоялась по поручению президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, на ней стороны определили круг вопросов, которые необходимо решить перед очной встречей глав двух государств.
Министр отметил, что переговоры прошли "довольно небезуспешно", а российская сторона почувствовала настрой американских коллег на дальнейшее налаживание диалога.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Рубио оценил перспективы снятия санкций с Лаврова
Вчера, 20:04
 
РоссияМоскваВашингтон (штат)Сергей ЛавровДональд ТрампЮрий УшаковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеПолитика
 
 
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